Чемпионат России по футзалу. 7-й тур. «Факел» сыграет с «Тюменью», «Синара» встретится с «Торпедо», другие матчи
5-7 октября пройдут матчи седьмого тура чемпионата России по футзалу.
БЕТСИТИ Суперлига по футзалу
7-й тур
Первые матчи
5 октября
Факел – Тюмень – 13.00
6 октября
Газпром-Югра – ИрАэро – 16.30
Синара – Торпедо – 17.00
ЛКС – Кристалл – 19.00
Ухта – Сибиряк – 19.00
КПРФ – Новая генерация – 19.30
Вторые матчи
6 октября
Факел – Тюмень – 17.00
7 октября
Газпром-Югра – ИрАэро – 16.30
Синара – Торпедо – 17.00
ЛКС – Кристалл – 19.00
Ухта – Сибиряк – 19.00
КПРФ – Новая генерация – 19.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Норильский никель – 27 очков (12 игр), Газпром-Югра – 26 (12), КПРФ – 24 (12), Синара – 22 (12), Ухта – 20 (12), Тюмень – 20 (12), Кристалл – 16 (10), Новая генерация – 15 (10), ИрАэро – 13 (10), ЛКС – 13 (12), Торпедо – 13 (10), Факел-ГТС – 4 (10), Сибиряк – 3 (10).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
