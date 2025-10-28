  • Спортс
  • «Я был приятно удивлен, что уровень российского футзала сохранился. Чемпионат Европы был бы интереснее, если бы мы участвовали». Игрок сборной России Соколов о недопуске
0

«Я был приятно удивлен, что уровень российского футзала сохранился. Чемпионат Европы был бы интереснее, если бы мы участвовали». Игрок сборной России Соколов о недопуске

Игрок сборной России Антон Соколов оценил уровень футзала в стране.

С 21 января по 7 февраля  в Латвии, Литве и Словении пройдет чемпионат Европы. Российские команды с 2022 года отстранены от участия. 

«Чемпионат Европы будет интересным, но был бы еще интереснее, если бы сборная России участвовала. Но имеем то, что имеем. Фаворитов не имею, но поддержу Португалию, так как играл там, а также Армению и Белоруссию.

Был хороший год для сборной России. Мы проработали то, что хочет от нас видеть тренер. В последнем [товарищеском] матче выиграли у Ирана (5:2), выиграли международный турнир в Таиланде. Надежда о допуске? Не мне об этом говорить. Я был приятно удивлен, что уровень российского футзала сохранился», — сказал нападающий сборной России и екатеринбургской «Синары» Соколов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
