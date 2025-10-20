Чишкала об отстранении сборной России по футзалу: «Ждем возвращения. Если бы мы выступали в больших турнирах, представляли бы угрозу для многих стран»

Иван Чишкала считает, что российский футзал готов к конкуренции мирового уровня.

На прошлой неделе сборная России провела два товарищеских матча с Ираном: в первой встрече сыграла вничью (1:1), а во второй победила (5:2). С 2022 года российские команды отстранены от международных соревнований.

«Первую игру мы провели не совсем хорошо. Привыкали и смотрели, как будет действовать соперник, изучали сборную Ирана. Во второй игре действовали намного лучше, чем в первой. Согласен с [Бесиком] Зоидзе, что мы в Тулу вернули мировой футзал. Иран всегда претендует на высшие места, ведущая команда в Азии. Серьезный соперник.

Сборная России всегда претендует на самые высокие места, это ведущая сборная. Матчи с Ираном это показали. Ждем возвращения нашей сборной на международную арену. Если бы сейчас выступали в больших турнирах, представляли бы угрозу для многих стран», – сказал Чишкала .