0

Мужская и женская сборные России по футзалу проведут товарищеские матчи с Ираном

Мужская и женская сборные России по футзалу сыграют с командами Ирана.

«Команды проведут по две встречи. Они пройдут 16 и 18 октября в Туле на паркете СК «Тулица».

Встречи женской команды начнутся в 15:00 в первый игровой день и в 13:00 во второй. Матчи мужской сборной стартуют в 19:00 и 17:00 соответственно», – сообщили в РФС.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РФС
