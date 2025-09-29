Чемпионат России по футзалу. 6-й тур. «Норильский никель» сыграет с «Факелом», «Синара» встретится с «Ухтой», другие матчи
30 сентября стартует шестой тур чемпионата России по футзалу.
БЕТСИТИ Суперлига по футзалу
6-й тур
Первые матчи
30 сентября
Норильский никель – Факел – 15.00
Синара – Ухта – 17.00
1 октября
ИрАэро – Тюмень – 14.00
Сибиряк – КПРФ – 15.00
Газпром-Югра – Торпедо – 17.00
Новая генерация – ЛКС – 19.00
Вторые матчи
1 октября
Норильский никель – Факел – 15.00
Синара – Ухта – 17.00
2 октября
ИрАэро – Тюмень – 14.00
Сибиряк – КПРФ – 15.00
Газпром-Югра – Торпедо – 17.00
Новая генерация – ЛКС – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Синара – 21 очко (10 игр), Норильский никель – 21 (10), Газпром-Югра – 20 (10), КПРФ – 18 (10), Кристалл – 16 (10), Ухта – 15 (10), Тюмень – 14 (10), ИрАэро – 13 (8), Торпедо – 13 (8), ЛКС – 12 (10), Новая генерация – 10 (8), Факел-ГТС – 4 (8), Сибиряк – 3 (8).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
