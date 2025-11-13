Чемпионат России по футзалу. 11-й тур. «Норильский никель» сыграет с «Сибиряком», «Факел» против «Новой генерации», другие матчи
13 ноября стартуют матчи 11-го тура чемпионата России по футзалу.
БЕТСИТИ Суперлига по футзалу
11-й тур
Первые матчи
13 ноября
Норильский никель – Сибиряк – 15.00
Факел – Новая генерация – 17.00
Кристалл – ИрАэро – 19.30
14 ноября
Тюмень – Синара – 17.00
Ухта – КПРФ – 19.00
Торпедо – Липецк – 19.00
Вторые матчи
14 ноября
Норильский никель – Сибиряк – 15.00
Факел – Новая генерация – 17.00
Кристалл – ИрАэро – 19.30
15 ноября
Тюмень – Синара – 12.00
Ухта – КПРФ – 15.00
Торпедо – Липецк – 16.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Норильский никель – 43 очка (18 игр), КПРФ – 42 (18), Газпром-Югра – 41 (20), Ухта – 39 (20), Синара – 38 (20), Тюмень – 30 (18), Торпедо – 27 (18), Кристалл – 24 (18), Новая генерация – 21 (18), ЛКС – 19 (18), ИрАэро – 19 (18), Факел-ГТС – 9 (18), Сибиряк – 8 (18).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
