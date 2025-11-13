  • Спортс
  • Футзал
  • Новости
  • Чемпионат России по футзалу. 11-й тур. «Норильский никель» сыграет с «Сибиряком», «Факел» против «Новой генерации», другие матчи
0

Чемпионат России по футзалу. 11-й тур. «Норильский никель» сыграет с «Сибиряком», «Факел» против «Новой генерации», другие матчи

13 ноября стартуют матчи 11-го тура чемпионата России по футзалу.

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу

11-й тур

Первые матчи

13 ноября

Норильский никель – Сибиряк – 15.00

Факел – Новая генерация – 17.00

Кристалл – ИрАэро – 19.30

14 ноября

Тюмень – Синара – 17.00

Ухта – КПРФ – 19.00

Торпедо – Липецк – 19.00

Вторые матчи

14 ноября

Норильский никель – Сибиряк – 15.00

Факел – Новая генерация – 17.00

Кристалл – ИрАэро – 19.30

15 ноября

Тюмень – Синара – 12.00

Ухта – КПРФ – 15.00

Торпедо – Липецк – 16.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Норильский никель – 43 очка (18 игр), КПРФ – 42 (18), Газпром-Югра – 41 (20), Ухта – 39 (20), Синара – 38 (20), Тюмень – 30 (18), Торпедо – 27 (18), Кристалл – 24 (18), Новая генерация – 21 (18), ЛКС – 19 (18), ИрАэро – 19 (18), Факел-ГТС – 9 (18), Сибиряк – 8 (18).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
ЛКС (Липецк)
logoКПРФ
logoКристалл
футзал
logoУхта
logoНорильский никель
logoНовая генерация
logoСибиряк
logoФакел
logoСуперлига России
logoТюмень
logoИрАэро
logoСинара
Торпедо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Футзал в Telegram
Главные новости
Состоялась жеребьевка финального раунда Кубка лиги по футзалу
11 ноября, 09:13
ВидеоСпортс’’ покажет матчи 1/8 финала Кубка России по футзалу
5 ноября, 10:24
Чемпионат России по футзалу. 10-й тур. ЛКС уступил «Ухте», «Новая генерация» обыграла «ИрАэро» и другие результаты
2 ноября, 16:11
«Я был приятно удивлен, что уровень российского футзала сохранился. Чемпионат Европы был бы интереснее, если бы мы участвовали». Игрок сборной России Соколов о недопуске
28 октября, 06:30
Чемпионат России по футзалу. 9-й тур. «Норильский никель» обыграл «Газпром-Югру», КПРФ одолел ЛКС, другие результаты
26 октября, 12:44
Чишкала об отстранении сборной России по футзалу: «Ждем возвращения. Если бы мы выступали в больших турнирах, представляли бы угрозу для многих стран»
20 октября, 08:46
Товарищеский матч. Россия обыграла Иран во второй встрече – 5:2
18 октября, 18:20
Чемпионат России по футзалу. 8-й тур. «Газпром-Югра» обыграла «Факел», «Норильский никель» разгромил «Тюмень» и другие результаты
12 октября, 16:48
Чемпионат России по футзалу. 7-й тур. «Газпром-Югра» обыграли «ИрАэро», «Синара» уступила «Торпедо», другие результаты
7 октября, 18:25
Чемпионат России по футзалу. 6-й тур. «Газпром-Югра» обыграла «Торпедо», КПРФ победил «Сибиряк» и другие результаты
2 октября, 20:08
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Газпром-Югры» Калмахелидзе: «Проход в финал легко никогда не дается. КПРФ – очень сильная, топовая команда»
5 июня, 10:22
Мужская и женская сборные России по футзалу заняли 7-е места в рейтинге ФИФА
7 мая 2024, 06:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Норильский никель» обыграл «Торпедо», КПРФ уступил «Тюмени» и другие результаты
6 апреля 2024, 15:24
Мини-футбол. Чемпионат России. 19-й тур. «Ухта» уступила «Газпром-Югре», «Тюмень» обыграла «Норильский никель» и другие результаты
23 марта 2024, 11:53
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Сиб-Транзит» проиграл «Газпром-Югре», «Липецк» уступил «Новой генерации» и другие результаты
17 марта 2024, 12:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 17-й тур. «Тюмень» победила «Липецк», «Торпедо» обыграло КПРФ, другие результаты
10 марта 2024, 19:07
Двукратный чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО
7 марта 2024, 18:05
Мини-футбол. Чемпионат России. 16-й тур. «Синара» обыграла «Сиб-Транзит», «Ухта» уступила КПРФ, другие результаты
3 марта 2024, 08:48
Мини-футбол. Чемпионат России. 15-й тур. «Синара» победила «Норильский никель», «Торпедо» обыграло «Сибиряка», другие результаты
18 февраля 2024, 15:30
Мини-футбол в России официально переименовали в футзал
10 февраля 2024, 07:25