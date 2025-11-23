Смотрите матч «Сибиряка» и «Тюмени» в БЕТСИТИ Суперлиге по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 24 ноября в 14:55
Спортс’’ покажет матч «Сибиряка» и «Тюмени» в БЕТСИТИ Суперлиге по футзалу.
ВидеоСпортс’’ покажет прямую трансляцию матча «Сибиряка» и «Тюмени» в 1ц-м туре БЕТСИТИ Суперлиги по футзалу.
Начало – 24 ноября в 14:55 по московскому времени.
Смотрите все матчи БЕТСИТИ Суперлиги на каналах МЯЧ и ТВ Спорт в Триколор
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
