Чемпионат России по футзалу. 5-й тур. КПРФ сыграет с Синарой, «Ухта» встретится с «Газпром-Югрой», другие матчи
26 сентября стартует пятый тур чемпионата России по футзалу.
БЕТСИТИ Суперлига по футзалу
5-й тур
Первые матчи
26 сентября
Норильский никель – ИрАэро – 15.00
Торпедо – Тюмень – 18.30
Липецк – Сибиряк – 19.00
Ухта – Газпром-Югра – 19.00
КПРФ – Синара – 19.30
Кристалл – Новая генерация – 19.30
Вторые матчи
27 сентября
Липецк – Сибиряк – 12.00
Норильский никель – ИрАэро – 13.00
Ухта – Газпром-Югра – 13.00
КПРФ – Синара – 14.00
Кристалл – Новая генерация – 17.00
Торпедо – Тюмень – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Синара – 18 очков (8 игр), Норильский никель – 16 (8), Ухта – 15 (8), КПРФ – 15 (8), Газпром-Югра – 14 (8), Тюмень – 13 (8), ИрАэро – 12 (6), Кристалл – 12 (8), Новая генерация – 8 (6), Торпедо – 8 (6), ЛКС – 6 (8), Факел-ГТС – 4 (8), Сибиряк – 3 (6).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
