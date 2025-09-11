  • Спортс
Чемпионат России по футзалу. 4-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с КПРФ, «Тюмень» встретится с «Ухтой» и другие матчи

На чемпионате России по футзалу пройдут матчи 4-го тура.

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу

4-й тур

Первые матчи

12 сентября, пятница

Газпром-Югра – КПРФ – 16.30

Тюмень – Ухта – 18.00

13 сентября, суббота

ИрАэро – Факел – 9.00

Норильский никель – Торпедо – 11.00

Сибиряк – Кристалл – 11.00

Тюмень – Ухта – 12.00

ЛКС – Синара – 13.00

Вторые матчи

13 сентября, суббота

Газпром-Югра – КПРФ – 13.00

14 сентября, воскресенье

ИрАэро – Факел – 9.00

Норильский никель – Торпедо – 10.30

Сибиряк – Кристалл – 11.00

ЛКС – Синара – 13.00

Турнирное положение: Синара – 15 очков (6 игр), Газпром-Югра – 13 (6), Норильский никель – 12 (6), Ухта – 12 (6), Тюмень – 10 (6), КПРФ – 10 (6), Кристалл – 9 (6), Новая генерация – 8 (6), ИрАэро – 6 (4), Торпедо – 6 (4), Факел-ГТС – 4 (6), ЛКС – 3 (6), Сибиряк – 0 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
