Чемпионат России по футзалу. 4-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с КПРФ, «Тюмень» встретится с «Ухтой» и другие матчи
На чемпионате России по футзалу пройдут матчи 4-го тура.
4-й тур
Первые матчи
12 сентября, пятница
Газпром-Югра – КПРФ – 16.30
Тюмень – Ухта – 18.00
13 сентября, суббота
ИрАэро – Факел – 9.00
Норильский никель – Торпедо – 11.00
Сибиряк – Кристалл – 11.00
Тюмень – Ухта – 12.00
ЛКС – Синара – 13.00
Вторые матчи
13 сентября, суббота
Газпром-Югра – КПРФ – 13.00
14 сентября, воскресенье
ИрАэро – Факел – 9.00
Норильский никель – Торпедо – 10.30
Сибиряк – Кристалл – 11.00
ЛКС – Синара – 13.00
Турнирное положение: Синара – 15 очков (6 игр), Газпром-Югра – 13 (6), Норильский никель – 12 (6), Ухта – 12 (6), Тюмень – 10 (6), КПРФ – 10 (6), Кристалл – 9 (6), Новая генерация – 8 (6), ИрАэро – 6 (4), Торпедо – 6 (4), Факел-ГТС – 4 (6), ЛКС – 3 (6), Сибиряк – 0 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
