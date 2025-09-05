  • Спортс
Чемпионат России по футзалу. 3-й тур. «Синара» сыграет с «Кристаллом», «Ухта» против «Норильского никеля» и другие матчи

С 5 по 7 сентября пройдут матчи третьего тура чемпионата России по футзалу.

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу

3-й тур

Первые матчи

5 сентября

Синара – Кристалл – 17.00

Ухта – Норильский никель – 19.00

Торпедо – Факел – 19.00

6 сентября

Газпром-Югра – ЛКС – 13.00

КПРФ – Тюмень – 14.00

Новая генерация – Сибиряк – 16.00

Вторые матчи

6 сентября

Синара – Кристалл – 12.00

Ухта – Норильский никель – 13.00

Торпедо – Факел – 14.00

7 сентября

Газпром-Югра – ЛКС – 13.00

КПРФ – Тюмень – 14.00

Новая генерация – Сибиряк – 15.00

Турнирное положение: Синара – 12 очков (4 игры), Газпром-Югра – 10 (4), Ухта – 9 (4), Норильский никель – 9 (4), КПРФ – 8 (4), Кристалл – 6 (4), ИрАэро – 6 (4), Тюмень – 6 (4), Факел-ГТС – 4 (4), Новая генерация – 2 (4), Торпедо – 0 (2), ЛКС – 0 (4), Сибиряк – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
