Чемпионат России по футзалу. 3-й тур. «Синара» сыграет с «Кристаллом», «Ухта» против «Норильского никеля» и другие матчи
С 5 по 7 сентября пройдут матчи третьего тура чемпионата России по футзалу.
БЕТСИТИ Суперлига по футзалу
3-й тур
Первые матчи
5 сентября
Синара – Кристалл – 17.00
Ухта – Норильский никель – 19.00
Торпедо – Факел – 19.00
6 сентября
Газпром-Югра – ЛКС – 13.00
КПРФ – Тюмень – 14.00
Новая генерация – Сибиряк – 16.00
Вторые матчи
6 сентября
Синара – Кристалл – 12.00
Ухта – Норильский никель – 13.00
Торпедо – Факел – 14.00
7 сентября
Газпром-Югра – ЛКС – 13.00
КПРФ – Тюмень – 14.00
Новая генерация – Сибиряк – 15.00
Турнирное положение: Синара – 12 очков (4 игры), Газпром-Югра – 10 (4), Ухта – 9 (4), Норильский никель – 9 (4), КПРФ – 8 (4), Кристалл – 6 (4), ИрАэро – 6 (4), Тюмень – 6 (4), Факел-ГТС – 4 (4), Новая генерация – 2 (4), Торпедо – 0 (2), ЛКС – 0 (4), Сибиряк – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости