Чемпионат России по футзалу. 2-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Кристаллом», КПРФ встретится с «Норильским никелем» и другие матчи
На чемпионате России по футзалу пройдут матчи второго тура.
БЕТСИТИ Суперлига по футзалу
2-й тур
Первые матчи
29 августа
Газпром-Югра – Кристалл – 16.30
ЛКС – Тюмень – 19.00
КПРФ – Норильский никель – 19.30
30 августа
ИрАэро – Торпедо – 9.00
Синара – Новая генерация – 12.00
Факел-ГТС – Ухта – 13.00
Вторые матчи
30 августа
Газпром-Югра – Кристалл – 13.00
КПРФ – Норильский никель – 14.00
ЛКС – Тюмень – 14.00
31 августа
Синара – Новая генерация – 10.00
Факел-ГТС – Ухта – 13.00
Турнирное положение: Ухта – 6 очков (2 игры), Синара – 6 (2), Норильский никель – 6 (2), Кристалл – 6 (2), КПРФ – 5 (2), Газпром-Югра – 4 (2), Новая генерация – 2 (2), Факел-ГТС – 1 (2), Торпедо – 0 (0), ЛКС – 0 (2), Тюмень – 0 (2), Сибиряк – 0 (2), ИрАэро – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
