  • Чемпионат России по футзалу. 2-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Кристаллом», КПРФ встретится с «Норильским никелем» и другие матчи
Чемпионат России по футзалу. 2-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Кристаллом», КПРФ встретится с «Норильским никелем» и другие матчи

На чемпионате России по футзалу пройдут матчи второго тура.

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу

2-й тур

Первые матчи

29 августа

Газпром-Югра – Кристалл – 16.30

ЛКС – Тюмень – 19.00

КПРФ – Норильский никель – 19.30

30 августа

ИрАэро – Торпедо – 9.00

Синара – Новая генерация – 12.00

Факел-ГТС – Ухта – 13.00

Вторые матчи

30 августа

Газпром-Югра – Кристалл – 13.00

КПРФ – Норильский никель – 14.00

ЛКС – Тюмень – 14.00

31 августа

Синара – Новая генерация – 10.00

Факел-ГТС – Ухта – 13.00

Турнирное положение: Ухта – 6 очков (2 игры), Синара – 6 (2), Норильский никель – 6 (2), Кристалл – 6 (2), КПРФ – 5 (2), Газпром-Югра – 4 (2), Новая генерация – 2 (2), Факел-ГТС – 1 (2), Торпедо – 0 (0), ЛКС – 0 (2), Тюмень – 0 (2), Сибиряк – 0 (2), ИрАэро – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
