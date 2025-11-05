ВидеоСпортс’’ покажет матчи 1/8 финала Кубка России по футзалу
ВидеоСпортс’‘ покажет матчи 1/8 финала Кубка России по футзалу в прямом эфире.
Матчи пройдут с 5 по 7 ноября.
Кубок России по футзалу
1/8 финала
«Газпром-Югра» (Югорск) – «Синтур» (Екатеринбург)
«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Новая генерация» (Сыктывкар)
КПРФ (Москва) – ТЗМС (Тула)
«Синара» (Екатеринбург) – «ИрАэро» (Иркутск)
«Норильский никель» (Норильск) – «Сибиряк» (Новосибирск)
«Тюмень» (Тюмень) – «Факел» (Сургут)
«Кристалл» (Санкт-Петербург) – ЛКС (Липецк)
«Ухта» (Ухта) – «Кузбасс» (Кемерово)
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
