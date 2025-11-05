0

ВидеоСпортс’‘ покажет матчи 1/8 финала Кубка России по футзалу в прямом эфире.

Матчи пройдут с 5 по 7 ноября.

Кубок России по футзалу

1/8 финала 

«Газпром-Югра» (Югорск) – «Синтур» (Екатеринбург)

«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Новая генерация» (Сыктывкар)

КПРФ (Москва) – ТЗМС (Тула)

«Синара» (Екатеринбург) – «ИрАэро» (Иркутск)

«Норильский никель» (Норильск) – «Сибиряк» (Новосибирск)

«Тюмень» (Тюмень) – «Факел» (Сургут)

«Кристалл» (Санкт-Петербург) – ЛКС (Липецк)

«Ухта» (Ухта) – «Кузбасс» (Кемерово)

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
