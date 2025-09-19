«Спорт и культура сближают людей». Российская футболистка Олькова о совместном фото с командой из США

Российская футболистка объяснила идею совместного фото с командой из США.

В августе нижегородская «Норманочка» взяла серебро на турнире Copa Mundo по футзалу в Бразилии. На групповом этапе она обыграла нью-йоркский «Эквадор» – после матча игроки обеих команд сделали снимок , на котором вместе держат перед собой флаги России и США.

– Совместное фото российской и американской команд было очень резонансным в наше неспокойное время. Как появилась идея сделать снимок с флагами после матча с клубом «Эквадор» из Нью-Йорка?

– Наш президент Николай Владимирович Ходов сразу сказал, что мы уважаем любого соперника. Тем более что для нас было честью сыграть с этой командой. До этого мы с ними не встречались, и получилось своего рода историческое событие. Его нужно было обязательно отметить такой фотографией.

На самом деле здорово, что между нашими командами не было злого соперничества – наоборот! Мы дальше по турниру друг друга поддерживали, в финале американки за нас болели, а в матче за бронзу – мы за них! Очень приятно было сыграть с такими соперниками.

– Верите, что спорт поможет сблизить наши страны?

– Спорт и культура в целом – это то, что и сближает людей. Своего рода мостик между разными странами. И наша фотография хоть как-то, но повлияет на все то, что сейчас происходит, станет маленькой капелькой в большом океане. Пусть между людьми остаются хорошие взаимоотношения.

– Теперь напрашивается матч сборных России и США по футзалу.

– Это было бы идеально. Мы давно хотели сыграть. Помню, в далеком 2014-м или 2015-м ходили разговоры о турне по Америке, чтобы посмотреть, как там развит футзал. Знаем, что женский футбол у них на достаточно высоком уровне, поэтому хотелось бы, чтобы и футзал тоже развивался, чтобы была здоровая конкуренция между нашими странами.

Если бы получилась игра между нашими сборными, это бы очень скрасило обстановку, – рассказала игрок «Норманочки» Ксения Олькова.