  • Спортс
  • Футзал
  • Новости
  • «Спорт и культура сближают людей». Российская футболистка Олькова о совместном фото с командой из США
0

«Спорт и культура сближают людей». Российская футболистка Олькова о совместном фото с командой из США

Российская футболистка объяснила идею совместного фото с командой из США.

В августе нижегородская «Норманочка» взяла серебро на турнире Copa Mundo по футзалу в Бразилии. На групповом этапе она обыграла нью-йоркский «Эквадор» – после матча игроки обеих команд сделали снимок, на котором вместе держат перед собой флаги России и США.

– Совместное фото российской и американской команд было очень резонансным в наше неспокойное время. Как появилась идея сделать снимок с флагами после матча с клубом «Эквадор» из Нью-Йорка?

– Наш президент Николай Владимирович Ходов сразу сказал, что мы уважаем любого соперника. Тем более что для нас было честью сыграть с этой командой. До этого мы с ними не встречались, и получилось своего рода историческое событие. Его нужно было обязательно отметить такой фотографией.

На самом деле здорово, что между нашими командами не было злого соперничества – наоборот! Мы дальше по турниру друг друга поддерживали, в финале американки за нас болели, а в матче за бронзу – мы за них! Очень приятно было сыграть с такими соперниками.

– Верите, что спорт поможет сблизить наши страны?

– Спорт и культура в целом – это то, что и сближает людей. Своего рода мостик между разными странами. И наша фотография хоть как-то, но повлияет на все то, что сейчас происходит, станет маленькой капелькой в большом океане. Пусть между людьми остаются хорошие взаимоотношения.

– Теперь напрашивается матч сборных России и США по футзалу.

– Это было бы идеально. Мы давно хотели сыграть. Помню, в далеком 2014-м или 2015-м ходили разговоры о турне по Америке, чтобы посмотреть, как там развит футзал. Знаем, что женский футбол у них на достаточно высоком уровне, поэтому хотелось бы, чтобы и футзал тоже развивался, чтобы была здоровая конкуренция между нашими странами.

Если бы получилась игра между нашими сборными, это бы очень скрасило обстановку, – рассказала игрок «Норманочки» Ксения Олькова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Copa Mundo do futsal
logoНорманочка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Футзал в Telegram
Материалы по теме
Нижегородская «Норманочка» завоевала серебро женского Кубка мира по футзалу
131 августа, 06:30
Нижегородский и нью-йоркский клубы по футзалу сделали совместное фото с флагами России и США
1729 августа, 12:01Фото
«Пари НН», «Торпедо» и другие нижегородские клубы проведут матчи в специальной форме в честь Дня народного единства
161 ноября 2024, 11:26Фото
Главные новости
Чемпионат России по футзалу. 4-й тур. «Норильский никель» обыграл «Торпедо» во второй игре, «Синара» уступила ЛКС, другие результаты
113 сентября, 14:07
Глава Суперлиги по футзалу о сокращении таймов до 20 минут: «Раньше очень тяжело было играть, все тренеры жаловались, поэтому мы пошли навстречу»
38 сентября, 16:18
Директор Суперлиги по футзалу: «Сейчас мы одной смотрибельной парадигме с гандболом, волейболом и баскетболом»
38 сентября, 16:13
Чемпионат России по футзалу. 3-й тур. КПРФ проиграл «Тюмени», «Липецк» победил «Газпром-Югру» и другие результаты
7 сентября, 13:59
Чемпионат России по футзалу. 2-й тур. «Синара» обыграла «Новую генерацию», «Ухта» победила «Факел-ГТС» и другие результаты
331 августа, 12:13
Нижегородская «Норманочка» завоевала серебро женского Кубка мира по футзалу
131 августа, 06:30
Нижегородский и нью-йоркский клубы по футзалу сделали совместное фото с флагами России и США
1729 августа, 12:01Фото
Чемпионат России по футзалу. 1-й тур. «Синара» обыграла «Сибиряк», другие результаты
26 августа, 10:45
Суперкубок России по футзалу. «Ухта» обыграла КПРФ
17 августа, 13:35
Кубок NOVA ARENA. «Кристалл» уступил «ИрАэро», но выиграл турнир, «Факел» разгромил «КПРФ-2», матчи в прямом эфире показал Спортс’’
16 августа, 13:44
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Газпром-Югры» Калмахелидзе: «Проход в финал легко никогда не дается. КПРФ – очень сильная, топовая команда»
5 июня, 10:22
Мужская и женская сборные России по футзалу заняли 7-е места в рейтинге ФИФА
57 мая 2024, 06:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Норильский никель» обыграл «Торпедо», КПРФ уступил «Тюмени» и другие результаты
6 апреля 2024, 15:24
Мини-футбол. Чемпионат России. 19-й тур. «Ухта» уступила «Газпром-Югре», «Тюмень» обыграла «Норильский никель» и другие результаты
23 марта 2024, 11:53
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Сиб-Транзит» проиграл «Газпром-Югре», «Липецк» уступил «Новой генерации» и другие результаты
17 марта 2024, 12:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 17-й тур. «Тюмень» победила «Липецк», «Торпедо» обыграло КПРФ, другие результаты
210 марта 2024, 19:07
Двукратный чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО
27 марта 2024, 18:05
Мини-футбол. Чемпионат России. 16-й тур. «Синара» обыграла «Сиб-Транзит», «Ухта» уступила КПРФ, другие результаты
13 марта 2024, 08:48
Мини-футбол. Чемпионат России. 15-й тур. «Синара» победила «Норильский никель», «Торпедо» обыграло «Сибиряка», другие результаты
418 февраля 2024, 15:30
Мини-футбол в России официально переименовали в футзал
610 февраля 2024, 07:25