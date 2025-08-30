Нижегородская «Норманочка» вышла в финал женского Кубка мира по футзалу

Российский футзальный клуб «Норманочка» вышел в финал женского Кубка мира.

В полуфинале турнира, который проходит в Бразилии, команда из Нижнего Новгорода обыграла местный клуб «Факультаде Согипа» со счетом 10:1.

В финале «Норманочка» встретится с другой бразильской командой – «Штейн Каскавел». Начало матча – 0.00 по московскому времени в ночь с 30 на 31 августа.