Нижегородская «Норманочка» вышла в финал женского Кубка мира по футзалу
Российский футзальный клуб «Норманочка» вышел в финал женского Кубка мира.
В полуфинале турнира, который проходит в Бразилии, команда из Нижнего Новгорода обыграла местный клуб «Факультаде Согипа» со счетом 10:1.
В финале «Норманочка» встретится с другой бразильской командой – «Штейн Каскавел». Начало матча – 0.00 по московскому времени в ночь с 30 на 31 августа.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
