Нижегородский и нью-йоркский клубы по футзалу сделали совместное фото с флагами России и США

Футзальные клубы из России и США сделали совместное фото с флагами стран.

В Бразилии проходит женский турнир Copa Mundo do Futsal. Нижегородская «Норманочка» разгромила нью-йоркский «Эквадор» со счетом 7:0 и вышла в полуфинал с первого места группы B.

После встречи российская команда опубликовала снимок, на котором они вместе с соперницами держат перед собой флаги России и США.