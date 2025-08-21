Чемпионат России по футзалу. 1-й тур. «Липецк» сыграет с «Норильским никелем», «Ухта» встретится с «ИрАэро», другие матчи
22 августа стартует чемпионат России по футзалу.
БЕТСИТИ Суперлига по футзалу
1-й тур
Первые матчи
22 августа
Липецк – Норильский никель – 18.00
Ухта – ИрАэро – 19.00
23 августа
КПРФ – Факел-ГТС – 14.00
Ухта – ИрАэро – 15.00
Новая генерация – Газпром-Югра – 16.00
Кристалл – Тюмень – 20.00
25 августа
Синара – Сибиряк – 17.00
Вторые матчи
23 августа
Липецк – Норильский никель – 13.00
24 августа
КПРФ – Факел-ГТС – 14.00
Новая генерация – Газпром-Югра – 16.00
Кристалл – Тюмень – 20.00
26 августа
Синара – Сибиряк – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Синара – 0 очков (0 игр), Тюмень – 0 (0), Газпром-Югра – 0 (0), Норильский никель – 0 (0), Липецк – 0 (0), Сибиряк – 0 (0), Новая генерация – 0 (0), КПРФ – 0 (0), Торпедо – 0 (0), Ухта – 0 (0), Факел-ГТС – 0 (0), ИрАэро – 0 (0), Кристалл – 0 (0).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости