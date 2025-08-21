  • Спортс
Чемпионат России по футзалу. 1-й тур. «Липецк» сыграет с «Норильским никелем», «Ухта» встретится с «ИрАэро», другие матчи

22 августа стартует чемпионат России по футзалу.

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу

1-й тур

Первые матчи

22 августа

Липецк – Норильский никель – 18.00

Ухта – ИрАэро – 19.00

23 августа

КПРФ – Факел-ГТС – 14.00

Ухта – ИрАэро – 15.00

Новая генерация – Газпром-Югра – 16.00

Кристалл – Тюмень – 20.00

25 августа

Синара – Сибиряк – 17.00

Вторые матчи

23 августа

Липецк – Норильский никель – 13.00

24 августа

КПРФ – Факел-ГТС – 14.00

Новая генерация – Газпром-Югра – 16.00

Кристалл – Тюмень – 20.00

26 августа

Синара – Сибиряк – 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Синара – 0 очков (0 игр), Тюмень – 0 (0), Газпром-Югра – 0 (0), Норильский никель – 0 (0), Липецк – 0 (0), Сибиряк – 0 (0), Новая генерация – 0 (0), КПРФ – 0 (0), Торпедо – 0 (0), Ухта – 0 (0), Факел-ГТС – 0 (0), ИрАэро – 0 (0), Кристалл – 0 (0). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
