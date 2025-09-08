Глава Суперлиги по футзалу о сокращении таймов до 20 минут: «Раньше очень тяжело было играть, все тренеры жаловались, поэтому мы пошли навстречу»

Директор Суперлиги по футзалу считает удачной идею сокращения таймов до 20 минут.

С сезона-2009/2010 по сезон-2022/2023 с согласия Международной федерации футбола (ФИФА) в качестве эксперимента продолжительность российских футзальных матчей составляла 50 минут (2 тайма по 25 минут). Начиная с сезона-2023/2024 было принято решение вновь вернуться к 40 минутам чистого игрового времени (2 тайма по 20 минут).

«Мы решили проводить два тайма по 25 минут, потому что команд было не так много и времени хватало. Когда у нас увеличилось количество клубов и мы стали играть два дня подряд, футболистам стало тяжело, в УЕФА и ФИФА не прижился наш опыт, и мы решили вернуться к 2 таймам по 20 минут.

Сейчас ребята не так устают, травм и нагрузки на игроков стало меньше, очень тяжело было играть, все тренеры жаловались, поэтому мы пошли навстречу, и сейчас все вроде как довольны», – рассказал президент Ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов (АПМФК) «Суперлига » Григорий Иванов.