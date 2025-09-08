Директор Суперлиги по футзалу: «Сейчас мы одной смотрибельной парадигме с гандболом, волейболом и баскетболом»

В Суперлиге заявили, что трансляции футзала сравнимы по просмотрам с баскетболом.

«Понятно, что большой футбол далеко по вниманию впереди [футзала], но нам есть от чего оттолкнуться.

Сейчас мы совершенно точно в одной смотрибельной парадигме с зальными видами спорта: раньше это были гандбол и волейбол, а теперь стал и баскетбол.

Об этом нам сообщили продюсеры «Матч ТВ» на встрече, они сказали, что рейтинги у нас одинаковые. Эта история нам очень понравилась», – рассказал медиадиректор Ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов (АПМФК) «Суперлига » Валерий Чумаченко.