  • Спортс
  • Футзал
  • Новости
  • Директор Суперлиги по футзалу: «Сейчас мы одной смотрибельной парадигме с гандболом, волейболом и баскетболом»
1

Директор Суперлиги по футзалу: «Сейчас мы одной смотрибельной парадигме с гандболом, волейболом и баскетболом»

В Суперлиге заявили, что трансляции футзала сравнимы по просмотрам с баскетболом.

«Понятно, что большой футбол далеко по вниманию впереди [футзала], но нам есть от чего оттолкнуться.

Сейчас мы совершенно точно в одной смотрибельной парадигме с зальными видами спорта: раньше это были гандбол и волейбол, а теперь стал и баскетбол.

Об этом нам сообщили продюсеры «Матч ТВ» на встрече, они сказали, что рейтинги у нас одинаковые. Эта история нам очень понравилась», – рассказал медиадиректор Ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов (АПМФК) «Суперлига» Валерий Чумаченко.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoчемпионат России
logoСуперлига России
телевидение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Футзал в Telegram
Материалы по теме
Андрей Коваленко о шоу-матче Дацюка: «На ТВ ему предпочли футбольный чемпионат какой-то страны, воткнувшей против нас санкции. Удивительный парадокс!»
70сегодня, 06:28
Чемпионат России по футзалу. 3-й тур. КПРФ проиграл «Тюмени», «Липецк» победил «Газпром-Югру» и другие результаты
вчера, 13:59
Гендиректор «Пятницы»: «Тутберидзе говорит: «Я, возможно, самый одиозный тренер в стране. Но у меня есть правило. Мне насрать»
170вчера, 10:40
Главные новости
Глава Суперлиги по футзалу о сокращении таймов до 20 минут: «Раньше очень тяжело было играть, все тренеры жаловались, поэтому мы пошли навстречу»
2сегодня, 16:18
Чемпионат России по футзалу. 3-й тур. КПРФ проиграл «Тюмени», «Липецк» победил «Газпром-Югру» и другие результаты
вчера, 13:59
Чемпионат России по футзалу. 2-й тур. «Синара» обыграла «Новую генерацию», «Ухта» победила «Факел-ГТС» и другие результаты
331 августа, 12:13
Нижегородская «Норманочка» завоевала серебро женского Кубка мира по футзалу
131 августа, 06:30
Нижегородский и нью-йоркский клубы по футзалу сделали совместное фото с флагами России и США
1729 августа, 12:01Фото
Чемпионат России по футзалу. 1-й тур. «Синара» обыграла «Сибиряк», другие результаты
26 августа, 10:45
Суперкубок России по футзалу. «Ухта» обыграла КПРФ
17 августа, 13:35
Кубок NOVA ARENA. «Кристалл» уступил «ИрАэро», но выиграл турнир, «Факел» разгромил «КПРФ-2», матчи в прямом эфире показал Спортс’’
16 августа, 13:44
Кубок NOVA ARENA. «Факел» обыграл «ИрАэро», «Кристалл» оказался сильнее КПРФ-2
15 августа, 18:30
Кубок NOVA ARENA. КПРФ-2 обыграли «ИрАэро», «Кристалл» победил «Факел»
14 августа, 19:26
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Газпром-Югры» Калмахелидзе: «Проход в финал легко никогда не дается. КПРФ – очень сильная, топовая команда»
5 июня, 10:22
Мужская и женская сборные России по футзалу заняли 7-е места в рейтинге ФИФА
57 мая 2024, 06:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Норильский никель» обыграл «Торпедо», КПРФ уступил «Тюмени» и другие результаты
6 апреля 2024, 15:24
Мини-футбол. Чемпионат России. 19-й тур. «Ухта» уступила «Газпром-Югре», «Тюмень» обыграла «Норильский никель» и другие результаты
23 марта 2024, 11:53
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Сиб-Транзит» проиграл «Газпром-Югре», «Липецк» уступил «Новой генерации» и другие результаты
17 марта 2024, 12:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 17-й тур. «Тюмень» победила «Липецк», «Торпедо» обыграло КПРФ, другие результаты
210 марта 2024, 19:07
Двукратный чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО
27 марта 2024, 18:05
Мини-футбол. Чемпионат России. 16-й тур. «Синара» обыграла «Сиб-Транзит», «Ухта» уступила КПРФ, другие результаты
13 марта 2024, 08:48
Мини-футбол. Чемпионат России. 15-й тур. «Синара» победила «Норильский никель», «Торпедо» обыграло «Сибиряка», другие результаты
418 февраля 2024, 15:30
Мини-футбол в России официально переименовали в футзал
610 февраля 2024, 07:25