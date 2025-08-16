Кубок NOVA ARENA. «Факел» сыграет с «КПРФ-2», «Кристалл» против «ИрАэро», матчи в прямом эфире покажет Спортс’’

16 августа пройдут заключительные матчи Кубка NOVA ARENA по футзалу в Петербурге.

Все матчи этого предсезонного турнира в прямом эфире покажет Спортс’’ – вот здесь .

Кубок NOVA ARENA

Санкт-Петербург

16 августа, суббота

Факел – КПРФ-2 – 12.30

Кристалл – ИрАэро – 15.00

Турнирное положение: Кристалл – 6 очков (2 игры), КПРФ-2 - 3 (2), Факел – 3 (2), ИрАэро - 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время.

