Кубок NOVA ARENA. «Факел» сыграет с «КПРФ-2», «Кристалл» против «ИрАэро», матчи в прямом эфире покажет Спортс’’
16 августа пройдут заключительные матчи Кубка NOVA ARENA по футзалу в Петербурге.
Все матчи этого предсезонного турнира в прямом эфире покажет Спортс’’ – вот здесь.
Кубок NOVA ARENA
Санкт-Петербург
16 августа, суббота
Факел – КПРФ-2 – 12.30
Кристалл – ИрАэро – 15.00
Турнирное положение: Кристалл – 6 очков (2 игры), КПРФ-2 - 3 (2), Факел – 3 (2), ИрАэро - 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
