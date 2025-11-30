7 проблем «Ливерпуля», которые надо решить Слоту

Разбор Вадима Лукомского.

Шок-серия «Ливерпуля» продолжается. Последние три матча проиграны со счетом 1:10. В 12 встречах чемпионская команда проиграла 9 раз. За счет победной серии в самом начале сезона «Ливерпуль» идет в середине таблицы, а не в зоне вылета, но старт все равно входит в число худших за последнее десятилетие.

Поражают не только результаты, но и реакция на них.

«Думаю, в состоянии шока сейчас пребывают все. Игроки, журналисты и я. Мы в шоке. Происходящее очень, очень, очень неожиданно, учитывая уровень команды», – Арне Слот после поражения от ПСВ (1:4).

«Как и очень многие вокруг, я в расстерянности. Как вообще возможно, что при таком качестве игроков я не могу найти победное сочетание?», – Слот после «Форест» (0:3).

Потрясающие по своей откровенности вердикты лишь подчеркивают плачевную уникальность ситуации. Немыслимый после чемпионства в первый сезон вопрос об увольнении Слота уже проникает в публичные дискуссии. Пока без кровожадных вердиктов, но сам факт обсуждений показателен. Вот, например, позиция Джейми Каррагера:

«Ливерпуль» не славится культурой увольнений. Тренер в нашем клубе должен чувствовать себя королем. Мы держимся за тренеров. Я недоволен игроками, пускай мне больно их критиковать. Ван Дейк стал просто обычным центральным защитником – таким, каким был я, например. У Мо Салаха закончился запал».

По ходу катастрофической серии у нас уже выходил достаточно подробный текст о проблемах, которые привели к кризису. Речь шла скорее о системных стратегических ошибках. Практически все тезисы все еще актуальны.

Но даже с учетом любых ошибок в планировании «Ливерпуль» не должен быть ТАК плох. В этом материале обсудим более локальные вещи – проблемы, которые Слоту надо решать прямо сейчас. Не у каждой есть очевидное решение, но по крайней мере сформулируем их.

№1 – хрупкость по ходу матчей

Новое дно кризиса – матчи против «Форест» и ПСВ. Оба раза «Ливерпуль» выдавал длительные мощные отрезки, но полностью сыпался во вторых таймах. То есть в этих случаях правильнее говорить не о грамотном вскрытии слабостей «Ливерпуля» (как в других играх серии), а о самоустранении команды в решающий отрезок.

«Первые полчаса против «Форест» – то, что мы хотели видеть, кроме гола. Впервые выйдя в атаку, соперник забил, а затем мы пропустили снова в начале второго тайма», – отметил Слот. Если отбросить эмоции от финального результата, то вполне дельное описание.

С ПСВ в первом тайме «Ливерпуль» играл не просто нормально, а прекрасно. 9:1 по ударам, 66% владения (против соперника, который не отдает мяч сам). Работали все стадии и механизмы. Команда регулярно проникала в опасные зоны, а единственный удар гостей – пенальти после глупой руки Ван Дейка. Игровой перевес был очевиднейшим.

Такие отрезки фиксируют потенциал, о котором всем и так известно. А вот коллапсы после них показывают глубину кризиса. Показывают, что он больше не только тактический, но и психологический. Слоту нужно найти правильные слова, чтобы устранить этот формирующийся комплекс. Будет трудно – с точки зрения частоты поражений это главный кризис в его карьере. У него нет опыта управления такой ситуацией.

Прямо сейчас «Ливерпуль» – это хрупкость. В АПЛ почти не бывает безупречно однобоких матчей. Играть отрезками и плыть в ключевые моменты – путь к провалу, даже если будет найден достойный стартовый план. Эта плюшевость может испортить любые тактические находки.

№2 – комплекс героя у игроков атаки

Есть еще одна смежная проблема – решения атакующих игроков внутри чужой штрафной. В последних играх «Ливерпуль» регулярно проникал в острые зоны, но не трансформировал это в максимальную угрозу. Речь даже не о реализации моментов (хотя тут тоже проблемы), а именно об эгоистичных неэффективных решениях в ключевой момент:

Таких эпизодов неприлично много. Салах, Гакпо и компания бьют по воротам, когда есть очевидно более острое продолжение. Такие решения ведут не только к потерянным возможностям, но и делают команду предсказуемее.

Кажется, здесь тоже очень тесная связь с психологией. Серия неудач давит на футболистов, они стараются побыстрее ее преврать, форсируют завершение атак вместо выбора оптимальных решений.

Это нельзя объяснить нехваткой мастерства. Речь не про постоянную проблему с принятием решений и поднятием головы в нужные моменты – Салах не превратился за пару недель в игрока среднего уровня, но прямо сейчас схожим образом проявляет себя в штрафной.

К сожалению, у проблемы есть накопительный эффект. Чем дольше тянется серия неудач, тем труднее сохранять холодную голову внутри штрафной.

Решения перед ударом – лишь самое яркое проявление беды. В той или иной степени она присутствует во всех стадиях. Слишком часто «Ливерпуль» форсирует обострения вместо терпеливого поиска более оптимальных решений. Команда умеет играть иначе. Даже при текущей структуре варианты возникают, но слишком часто выбираются другие продолжения.

Слот может демонстрировать эти эпизоды при анализе игр, но, вероятно, лучшим лекарством стала бы уверенная разгромная победа. Прямо сейчас «Ливерпуль» нуждается в ней больше, чем любая другая команда.

№3 – кризис Мо Салаха

Отдельно нужно поговорить про Салаха. У египтянина худший отрезок в ливерпульской карьере. Его результативность – 0,5 гол+пас на 90 минут. Никогда ранее не опускался ниже 0,79. Еще важнее xG+xA – 0,51 на 90 минут. Прежде не опускался ниже 0,75.

Последний показатель передает, что речь не просто о «холодной» реализации игрока или партнеров на небольшой дистанции, а о более глубоких проблемах. Салах больше не выжимает из своей привилигированной роли достаточно прямой и косвенной угрозы.

В прошлом сезоне Мо рассказывал о тактической сделке со Слотом: «При Слоте мне не нужно много обороняться. В этом отношении тактика изменилась. Я сказал ему: «Помоги мне больше отдыхать при обороне, я отвечу вкладом в атаку». Рад, что все сработало именно так. Он прислушался, а результат вы видите в моей статистике».

В чемпионский год размен дал положительный эффект. Салах включался в нужные моменты, а освобожденность от полного объема оборонительной работы компенсировал феноменальным вкладом в атаку.

В этом году уравнение работает в минус для «Ливерпуля». Важна не только игра Салаха ниже привычной планки, но и то, что он сейчас не в состоянии оправдать эксклюзивную роль.

Парадокс Салаха: он больше не так страшен в атаке, но создает проблемы команде при обороне. Раньше одним из инструментов обороны в этой зоне был страх, который Мо наводил на оппонентов. Они с опаской подключались вперед. Эффект испарился.

Левые защитники соперников – лидеры по ассистам в матчах против «Ливерпуля». Не все эпизоды были однотипные и не все предполагают вину Салаха, но ситуация уникальная, учитывая, что голевые передачи даже не профильная работа для левых защитников, которые выходят под сдерживание Мо.

Один из таких, Марк Кукурелья, рассказывал интересные детали плана против Салаха: «Перед матчем Мареска показал нам, как высоко остается Салах, он всегда готов к контратаке, поэтому мы знали, что на том фланге у нас будет чуть больше пространства, мы старались больше атаковать через ту зону».

Вот свежий момент с участием Салаха – тут его вскрыл Мауро Жуниор из ПСВ. Полузащитник, который при розыгрышах заполнял место левого защитника. Формально не пойдет в статистику выше, но проблема в очередной раз проявилась:

Есть два пути решения проблемы Салаха – скамейка или пересмотр сделки. В первом случае встанет проблема: прямого аналога Мо в составе нет. Другие претенденты на позицию правоногие, что предполагает изменение динамики в этой зоне. Возможно, это не так уж плохо, учитывая, что прошлогодние механизмы вокруг Мо все равно уже разрушены. Но важно понимать, что это не размен на альтернативу, а перестройка зоны.

Во втором случае вопрос лишь в том, насколько Слот способен передоговориться с Салахом. С одной стороны, его текущая форма толкает к изменению роли – Арне может предъявить и будет прав. С другой, египтянин – лидер, легенда и важный актив клуба. В глобальном контексте его особый статус понятен.

Отдельной строкой проговорю очевидное: тезисы «Салах больше не заслуживает привилигированной роли в системе» и «Салах – легенда и король стабильности АПЛ последних сезонов» не противоречат друг другу. Прошлые успехи Салаха не дутые и, конечно, он не переоценен. Даже не факт, что он закончился. Но прямо сейчас команда в кризисе, а преобразование его роли – один из путей выхода.

№4 – опорная зона при хаотичном рисунке

Главное изменение Слота в чемпионский сезон – упор на контроль матчей. Матчи «Ливерпуля» при Клоппе были в топ-3 по количеству переходных эпизодов. В прошлом сезоне команда успешно их минимизировала. Управление хаосом сменилось успешными попытками контроля.

Стиль лег в основу чемпионского футбола. В числе прочего он маскировал нехватку акцентированного опорника. Слот перевел в более глубокую позицию Райана Гравенберха. В описанном сценарии матчей ход сработал в плюс команде. Меньше переходных эпизодов – меньше необходимости склеивать игру в моменты хаоса.

В этом сезоне из-за адаптаций соперников (аномально часто используют дальние передачи) и внутренней перестройки контроля уже нет. Все чаще проявляется нехватка профильных навыков у игроков, которые закрывают опорную зону.

Там стартовали Гравенберх, Мак Аллистер, Собослаи и Джонс – все футболисты с атакующей ментальностью. Они способны проделывать большой беговой объем, но не приучены думать как опорники при переходах мяча – грубо говоря, просчитывать риски каждого продолжения и закрывать самые выгодные варианты.

Как правило, они старательно носятся, играя только по мячу, но без оглядки на позицию партнера и контроль ключевых зон. Мой любимый пример под олицетворение проблемы – буквальное столкновение Джонса и Собослаи (играли в опорной в том матче) при голевой контратаке «Айнтрахта»:

Проблема сказывается и при обороне на своей трети. Часто функции дублируются, опорники вжимаются без необходимости, а опасное направление остается свободным:

Сочетания меняются, а проблема не решается. Вот момент из гола «Форест» – бегая за мячом, Мак Аллистер и Гравенберх оказались почти в одной точке при дыре в опорной:

Временным решением мог бы стать Ватару Эндо. Игрок, который не очень подходит стилю Слота – в прошлом сезоне тренер называл его «клоузером» (тем, кто помогает закрывать матч, когда результат уже сделан). Но если не получается достигать привычной степени контроля и подчинять матчи удобному рисунку, есть смысл использовать опорника, который лучше остальных ориентируется в хаосе. Даже если он навредит игре с мячом.

№5 – привозы Ибраимы Конате

Пара Конате-Ван Дейк стартовала во всех матчах АПЛ и ЛЧ. При этом Конате – самый критикуемый футболист команды.

К сожалению, это даже не ситуация, когда футболист играет неплохо, но ярко ошибается и несправедливо получает. И даже не сюжет, когда защитник хорош во всем, но имеет одну слишком явную слабость, которую надо замаскировать и все наладится.

Объективно катастрофическая форма, которой не найти адекватных оправданий. Доходит до того, что соперники делают его слабости центральной частью тактического плана (например, «Манчестер Сити» ).

Необязательно уходить в спекуляции и объяснять абсолютно все переходом в «Реал Мадрид»: тем более в драме наметился новый поворот – Дэвид Орнштейн написал, что испанцам Конате больше не интересен, а история может даже завершиться продлением.

Но точно можно зафиксировать: Конате не идет на пользу последний год контракта. Настоящая проблема еще шире: тотальная нехватка альтернатив. У Слота нет опции взбодрить его скамейкой. Джарелл Куанса ушел, Марка Гехи не купили, молодой Джованни Леони травмировался, Джо Гомес не альтернатива, а просто универсал на совсем крайний случай.

№6 – фланги защиты

Долгие годы фланги с Трентом и Робертсоном были эталоном. Не только стабильности, но и мультифункциональности. В отдельные сезоны латерали закрывали бровку и в этом режиме становились главными ассистентами команды. А при позднем Клоппе оба освоили гибридные роли с активностью в центральной зоне, но эпизодически вспоминали про профильные умения.

Теперь же на флангах защиты у «Ливерпуля» полная неопределенность. Левый край более понятный в плане опций, но никто не дает нужного уровня. Постаревший Робертсон конкурирует с Милошем Керкезем, который похож на Роббо в молодости – мог закрывать фланг и делать десятки резких рывков, но текущая роль предполагает участие в продвижении и открывания не только по флангу, но и в центральной зоне.

Для решения нужно либо выжать последние соки из Робертсона, либо адаптироваться под умения Керкеза – избавить его от участия в продвижении, максимизировать ситуации, где он получает мяч в динамике, а не в статике; на фланге, а не в центре.

Правый фланг – прямо сейчас главная точка для экспериментов. С отрывом самый большой перебор исполнителей – Джереми Фримпонг, Конор Брэдли, Доминик Собослаи и Кертис Джонс.

Два профильных защитника недостаточно тотальны, чтобы дать все качества: один с перекосом в атаку, другой – в оборону. Переученным полузащитникам не хватает профильных качеств защитников, хотя эксперименты с ними имеют потенциал – например, в матчах, где против «Ливерпуля» автобус. Еще один ракурс: Собослаи – один из лучших в команде на любой позиции и может быть необходим в других зонах.

№7 – оборона при стандартах

«Мы затренировали игру на стандартах до смерти», – фиксировал Слот в августе. Фраза оказалась пророческой, но с нюансом.

После 12 туров «Ливерпуль» пропустил 9 мячей со стандартов – столько же, сколько за весь предыдущий сезон АПЛ.

Летняя перестройка в тренерском штабе затронула стандарты. Ранее за них в первую очередь отвечал Джеймс Фрэнч, который ушел в «Сити». «Ливерпуль» пригласил Льюиса Махоуни из «Саутгемптона» на место аналитика стандартов. А тренером стал Аарон Бриггз, который в прошлом сезоне был в штабе, но по должности занимался индивидуальным развитием игроков. Хотя футболисты упоминали, что он участвовал и в работе над стандартами. Сейчас эта функция стала для него основной и приоритетной.

На фоне изменений (но не факт, что они главная причина) у «Ливерпуля» все совсем грустно с обороной при штрафных, угловых и аутах. Команда делит последнее место по пропущенным со стандартов:

«Количество голов, которые мы пропускаем со стандартов, просто смехотворно», – с досадой констатировал Слот в прошлые выходные.

Частично настолько высокий показатель объясняется невезением. У «Ливерпуля» наименьший допущенный xG из команд, которые пропустили так много. Например, «Тоттенхэм» и «Эвертон» при аналогичном уровне допущенной угрозы (даже чуть большем – статистика за 12 туров) пропустили всего по 2 мяча.

«Ливерпуль» допускает со стандартов больше, чем положено топ-клубу – и должен прибавить. Но при этом пропускает слишком много относительно угрозы – последнее на дистанции может нормализоваться даже без специальных ходов. Это не значит, что Слоту не нужно работать над оборонительными стандартами, но в этой проблеме есть элемент аномалии.

Часто именно такие голы ставят «Ливерпуль» в положение, когда надо отыгрываться и форсировать события. То есть они косвенно связаны с другими проблемами.

***

В тексте мы затронули не все проблемы, но главные, на мой взгляд, с точки зрения возможности прямо сейчас повлиять на ситуацию.

Например, мы почти не коснулись темы новичков. Их интеграция – стратегическая и более долгосрочная головная боль Слота. Сейчас же надо разобраться на локальном уровне . Из-за стратегических ошибок «Ливерпулю» не светит чемпионская гонка, но так низко клуб точно не должен идти. Здесь очевидные вопросы к тренеру. Ждем ответов.

