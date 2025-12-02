Спецпроект
Что вы пропустили в 13-м туре АПЛ: год Сака без ассистов и игра Гвардиола на 1000 IQ 🧠

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете

Это 13-я серия Занятных штучек. Предыдущая – здесь.

Следите за рекордами: в 13-м туре забили два самых быстрых и два самых дальних мяча в сезоне

Веселенький получился тур, ничего не скажешь. И все сразу, без раскачки.

Уже на 59-й секунде первого блока субботних матчей Фил Фоден забил «Лидсу». Так «Ман Сити» обозначил намерения, а Фоден стал автором самого быстрого гола в сезоне.

Но прошло два с половиной часа, и достижение Фила перекрыли. Защитник «Ньюкасла» Малик Тиав улучшил результат на 7 секунд – гол «Эвертону» влетел уже на 52-й.

Кто управится еще быстрее?

Но и этого игрокам показалось мало: вдруг вам недостаточно весело? Тайлер Адамс из «Борнмута» и полузащитник «Фулхэма» Харри Уилсон устроили конкурс на самый дальний гол. С шикарным забросом почти с центра победил американец.

Ну и денек.

Доннарумма симулировал, чтобы Пеп провел тактическое собрание с игроками «Сити»?

Даже после такого начала «Сити» едва не влип: команда Гвардиолы отдала второй тайм, «Лидс» перехватил инициативу и сравнял – чтобы драматично проиграть в самом конце из-за еще одного гола Фодена (3:2).

Тренер «Лидса» Даниэль Фарке уверен: видя, как изменилась игра после перерыва, «Сити» пошел на хитрость. Конкретно – Джанлуиджи Доннарумма. На 58-й минуте, при счете 2:1 в пользу «горожан», вратарь потребовал помощь врачей. Этим воспользовался Пеп, раздавший полевым рекомендации.

Фарке капитально разозлился: «Все же понимают, почему он упал, верно? Это не что-то, о чем нельзя говорить. Наоборот – можно говорить об этом открыто. Можете спросить мое мнение, почему он упал. Все было очевидно.

Я спросил у четвертого арбитра в тот момент: «Вы хотите что-то сделать?» Он сказал: «Нет, у нас связаны руки. Мы ничего не можем сделать».

А что же Пеп? Тренер «Ман Сити» признал, что пообщался с игроками. Но заверил, что не обсуждал момент с Доннаруммой. И пообещал узнать, как все было на самом деле.

Действие Гвардиола на 1000 IQ

Именно так ролик подписали в официальном аккаунте Премьер-лиги. А ведь да! Йошко подпрыгнул и обеспечил мячу прямой путь в сетку. Неплохое решение на 91-й минуте труднейшего матча с «Лидсом».

Чудо-гол Уилсона и очень простая (но важная) аналитика Джо Харта

Демонстрация сообразительности Уилсона, мастера ярких голов из «Фулхэма». Техника удара – высший класс (да, этот парень точно умеет бить по мячу). Просто вау.

Вам, наверное, интересно, как в такой ситуации оказался Гульельмо Викарио? Итальянский вратарь догнал мяч у аута и попытался сохранить в поле. Мы уже знаем, что зря.

Момент потом разобрал Джо Харт. Экс-голкипер предложил простой, но надежный выход из положения:

«Тоттенхэм» дома – это…

Плохо. Паршиво. Как угодно, но точно не нормально.

Полет Рауля Хименеса за желтой карточкой

На стадионе было слишком много свидетелей, знающих, что в футбол по-прежнему играют ногами. Это желтая, правила все те же.

Бомбардир «Брентфорда» – главный преследователь Холанда и самый результативный бразилец топ-лиг

У Игора Тиаго из «Брентфорда» уже 11 голов – в субботу форвард сделал дубль с «Бернли» (3:1). Он всерьез поджимает Холанда в гонке бомбардиров: у чуть сбавившего обороты Эрлинга 14 мячей.

Прошлый сезон Игор пропустил из-за травмы. А в этом удачно заменил ушедшую пару Мбемо-Висса.

Тиаго видят на ЧМ-2026 (пока только фанаты и медиа). По крайней мере, он самый результативный бразилец европейских топ-лиг. Лишь Ришарлисон и Винисиус забили по 5 голов – больше никто. 

Мик Джаггер продолжает турне по стадионам АПЛ

Как же без фронтмена The Rolling Stones на важном матче «Арсенала». Старина Мик недавно заглядывал в нашу рубрику и на стадион «Фулхэма». Новое место встречи – «Стэмфорд Бридж». «Челси» поприветствовал такого статусного гостя отдельным постом в соцсетях.

Палмер одобрил свист фанатов в адрес Мадуэке

Еще одно подтверждение не очень хорошему расходу «Челси» и Нони.

Матета! БУМ! БУМ! БУМ! 💣

Во-первых, Жан-Филипп Матета перебивал пенальти с «МЮ» – из-за двойного касания мяча. Поехала нога. Так мы увидели «правило Альвареса» в действии – после летних корректировок по мотивам отмены гола нападающего «Атлетико» в ЛЧ в таких случаях дают перебить (но только если первый удар был реализован). Жан-Филипп оба раза справился.

Во-вторых, вы просто обязаны послушать песенку Boom, Boom, Boom, Boom! Mateta’s In The Room. Болельщики «Пэлас» сочинили ее на мотив хита Vengaboys – Boom, Boom, Boom, Boom. Отметив так голевые свершения Матета (34 гола в АПЛ при тренере Оливере Гласнере) и фирменное празднование с мощным ударом по угловому флажку.

Набор вратаря «Кристал Пэлас» Дина Хендерсона: кепка, банка вазелина, батончик и витаминизированный напиток

Дин часто играет в кепке – нацепил и на второй тайм против «МЮ» в воскресенье. По-другому от слепящего солнца было не спастись. Занятно, что вскоре после двух голов «МЮ» Хендерсон кепку снял.

Вазелин же вратари используют для лучшей сцепки перчаток с мячом, здесь мало открытий. 

Бруну Фернандеш – в топ-4 по голевым передачам за «МЮ» в АПЛ

Португалец сделал два ассиста с «Пэлас» и помог «Юнайтед» выиграть (2:1). Теперь у Бруну 56 голевых в Премьер-лиге, он сместил Пола Скоулза (55) с четвертой строчки в клубном топе.

Выше – гиганты: Дэвид Бекхэм (80), Уэйн Руни (93) и Райан Гиггз (162).

Салах впервые при Слоте просидел матч АПЛ в запасе

Египтянин угодил на лавку в АПЛ впервые с апреля 2024-го. Арне Слот исправно ставил Салаха в состав в каждом из предыдущих 50 матчей «Ливерпуля». Вингер так и просидел всю игру, наблюдая за достаточно уверенной победой «Ливерпуля» над «Вест Хэмом» (2:0).

Что это? Один из радикальных ходов Слота? За этим точно стоит последить.

Кстати, совпадение: тот матч в 2024-м тоже был против «Вест Хэма». Тогда Мохамед даже поругался с Юргеном Клоппом перед выходом на замену.

Ошеломляющие цифры: Сака отдал первую голевую в АПЛ за год, а Зиркзе не забивал 364 дня

Предположим, что сухая ассистентская серия звезды «Арсенала» удивила вас чуточку больше.

Да, в самом деле, Сака обходился без ассистов в лиге с 30 ноября 2024-го. Прошел целый год. И Букайо наконец заполучил голевую – навес на Микеля Мерино в матче с «Челси» был прекрасным.

Разразился результативным действием и Джошуа Зиркзе. Нидерландский нападающий будто решил: год без мячей в чемпионате – это слишком. И прервал счетчик на 364 днях, забив важнейший гол в ворота «Пэлас».

Ну и хорошо.

14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сака год не отдавал голевые в АПЛ ? Чот даже не верится
Спортс, ну раз у вас рекламная интеграция с маркетплейсом в этой статье, могли бы и поинтереснее её обыграть, дать ссылку на покупку вазелина хорошего как у Хендерсона, шарфика как у Джаггера, очки BOOM как у бабули!
Ответ Catch You
Он 4 месяца на травме сидел
а еще 3 месяца был летний перерыв)
Набор вратаря «Кристал Пэлас» набор джентльмена.:))))))))))))
Ответ Lavinka
Сака год не отдавал голевые в АПЛ ? Чот даже не верится
Он 4 месяца на травме сидел
Ответ Бондарев Олег
Каких три месяца, если в августе уже играли вовсю в АПЛ
сезон 24-25: закончился 25 мая
сезон 25-26: начался 15 августа

окей, не 3 месяца, а 2 месяца 20 дней, ты всех вывел на чистую воду.
Ответ SpartakLiverpool
Если подпрыгнуть и пропустить под собой мяч это IQ 1000, то какой IQ у автора этой статьи?
Это не его фраза. Читал бы для начала
А где про истерику Пакета? Явно же заслуживает быть в этом списке.
В прошлом году Сака шел с опережением на рекорд Анри по ассистам, написали будто Сака целый год играл в каждую неделю и не отдавал, тут надо учитывать две длительные травмы, летний перерыв
Отличная интеграция