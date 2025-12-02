«Ростов» сообщил о смерти экс-форварда Каньенды в 43 года. Малавиец вчера писал, что у него рак печени
«Ростов» сообщил об уходе из жизни Исо Каньенды.
«Сегодня стало известно о смерти бывшего нападающего «Ростова» на 44-м году жизни.
Исо был одним из любимчиков ростовских болельщиков в нулевые годы, провел за наш клуб более ста матчей и до последнего старался поддерживать связь со своими бывшими одноклубниками по «Ростову».
Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Исо», – говорится в публикации.
Каньенда в России выступал также за «Локомотив», «Ротор», «КАМАЗ» и «Динамо» Брянск.
Следует отметить, что 1 декабря Исо на своей странице в фэйсбуке написал, что борется с раком печени в Соединенном Королевстве.
Nyasa Times утверждает, что сообщения о смерти экс-футболиста ошибочны: «Близкий друг, находящийся с Каньендой в Великобритании, подтвердил, что бывший нападающий жив, отдыхает и получает медицинскую помощь, хотя и находится не в лучшем состоянии».