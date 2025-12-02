  • Спортс
  «Ростов» сообщил о смерти экс-форварда Каньенды в 43 года. Малавиец вчера писал, что у него рак печени
«Ростов» сообщил о смерти экс-форварда Каньенды в 43 года. Малавиец вчера писал, что у него рак печени

«Ростов» написал о смерти Исо Каньенды.

«Ростов» сообщил об уходе из жизни Исо Каньенды.

«Сегодня стало известно о смерти бывшего нападающего «Ростова» на 44-м году жизни.

Исо был одним из любимчиков ростовских болельщиков в нулевые годы, провел за наш клуб более ста матчей и до последнего старался поддерживать связь со своими бывшими одноклубниками по «Ростову».

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Исо», – говорится в публикации.

Каньенда в России выступал также за «Локомотив», «Ротор», «КАМАЗ» и «Динамо» Брянск.

Следует отметить, что 1 декабря Исо на своей странице в фэйсбуке написал, что борется с раком печени в Соединенном Королевстве.

Nyasa Times утверждает, что сообщения о смерти экс-футболиста ошибочны: «Близкий друг, находящийся с Каньендой в Великобритании, подтвердил, что бывший нападающий жив, отдыхает и получает медицинскую помощь, хотя и находится не в лучшем состоянии».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Ростова»
