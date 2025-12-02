«Ростов» написал о смерти Исо Каньенды.

«Ростов » сообщил об уходе из жизни Исо Каньенды.

«Сегодня стало известно о смерти бывшего нападающего «Ростова» на 44-м году жизни.

Исо был одним из любимчиков ростовских болельщиков в нулевые годы, провел за наш клуб более ста матчей и до последнего старался поддерживать связь со своими бывшими одноклубниками по «Ростову».

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Исо», – говорится в публикации.

Каньенда в России выступал также за «Локомотив », «Ротор », «КАМАЗ » и «Динамо» Брянск.

Следует отметить, что 1 декабря Исо на своей странице в фэйсбуке написал, что борется с раком печени в Соединенном Королевстве.

Nyasa Times утверждает , что сообщения о смерти экс-футболиста ошибочны: «Близкий друг, находящийся с Каньендой в Великобритании, подтвердил, что бывший нападающий жив, отдыхает и получает медицинскую помощь, хотя и находится не в лучшем состоянии».