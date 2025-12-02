Геннадий Морозов: «Гусеву надо покинуть «Динамо». Если человек после работы с Карпиным и Личкой льет на них грязь, то ему не место в клубе»
Геннадий Морозов: Гусеву надо покинуть «Динамо», он льет грязь на Карпина и Личку.
Бывший защитник «Динамо» Геннадий Морозов объяснил, почему не хочет видеть Ролана Гусева в «Динамо».
«Гусеву надо покинуть «Динамо». Если человек после работы с Карпиным и Личкой льет на них грязь, то ему не место в клубе. Его не должно быть в «Динамо»!
Слуцкий про это сказал, а я ему доверяю, потому что он порядочный. Он был в шоке от этих слов и я тоже в шоке. Лучше будет, если следующим главным тренером «Динамо» тоже станет россиянин, а то у нас с иностранцами уже перебор», – сказал Морозов.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
