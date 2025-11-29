  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фомин об отставке Карпина: «Было неожиданно. В «Динамо» в плане быта стало полегче, но это не критичный момент»
5

Фомин об отставке Карпина: «Было неожиданно. В «Динамо» в плане быта стало полегче, но это не критичный момент»

Фомин: после отставки Карпина в плане быта в «Динамо» стало полегче.

Капитан «Динамо» Даниил Фомин высказался об отставке Валерия Карпина с поста тренера бело-голубых. 

Карпин объявил об уходе 17 ноября, исполняющим обязанности тренера назначен Ролан Гусев.

«Я узнал, как и все, когда было объявление. Было неожиданно. Валерий Георгиевич приехал, попрощались, сейчас не готов какие-то выводы делать по работе с ним. Очевидно, не получилось у нас всех вместе. Сейчас нужно отыграть оставшиеся два матча, а все разборы будут потом.

Мне кажется, что, когда есть результат, когда есть победы, это дает позитив. Мы мало побеждали. В плане быта сейчас тоже поменялось чуть-чуть, стало полегче. Но я не считаю, что это какой-то критичный момент.

Конечно, мы слышали заявление про Гусева и его будущее. У нас и так есть амбиции – побеждать. У нас впереди два матча, два финала. Там, как будет, посмотрим», – сказал Фомин.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25308 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoДаниил Фомин
logoРолан Гусев
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рубенс о стиле работы Карпина: «Никогда такого не видел – нет свободы, тяжелая атмосфера, это мешало. Много контроля – наверное, думали, что мы ребята из академии»
28 ноября, 17:30
Ротенберг об отставке Карпина из «Динамо»: «Мы на связи, я пожелал ему удачи. Вчера поздравил его с прохождением «Зенита» в Кубке»
28 ноября, 14:30
Гусев раскритиковал тренера по физподготовке из штаба Карпина: «Оценка подготовки – два. Некоторые игроки практически падают на поле. Готовность не давала воплотить Валерины идеи»
28 ноября, 10:07
Главные новости
«Барселона» – «Атлетико». 0:1 – Баэна забил на 19-й, убежав один на один из центрального круга. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
19 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
30 минут назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
30 минут назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
30 минут назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
31 минуту назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
45 минут назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
59 минут назадLive
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
сегодня, 19:30Спецпроект
Пеп Гвардиола: «Хотим быть как можно ближе к «Арсеналу». Но дело не в соперниках, а в том, как вы играете»
сегодня, 19:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 1:3 – у Холанда гол и пас, Рейндерс, Фоден, Смит-Роу тоже забили. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
15 минут назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
27 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
29 минут назадLive
«Ювентус» – «Удинезе». Йылдыз и Дэвид играют. Онлайн-трансляция
29 минут назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
30 минут назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
35 минут назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
55 минут назад
Экс-форвард ЦСКА Думбия о расизме: «До приезда в Россию проблем не возникало. Фанаты «Спартака» что-то выкрикивали, соперники пытались выбить из колеи, но я очень крепок психологически»
сегодня, 19:09
Черчесов считает, что к «Спартаку» готовиться сложнее всего: «На всех позициях игроки высокого уровня, и не знаешь, кто выйдет. Как с одеялом: натянешь на голову – ноги замерзнут. Надеюсь, «Зенит» не обидится»
сегодня, 18:19