У Изидора 4 гола в 9 матчах АПЛ за «Сандерленд». Экс-форвард «Зенита» и «Локо» забил «Челси»

Вильзон Изидор забил 4 гола в 9 матчах Премьер-лиги.

«Сандерленд » играет в гостях с «Челси » (1:1, первый тайм) в 9-м туре АПЛ .

Экс-нападающий «Локомотива » и «Зенита » забил гол, сравняв счет на 22-й минуте.

Ранее Изидор отличился в матчах с «Астон Виллой», (1:1) «Брентфордом» (2:1) и «Вест Хэмом» (3:0).

Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке .

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.