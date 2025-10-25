У Изидора 4 гола в 9 матчах АПЛ за «Сандерленд». Экс-форвард «Зенита» и «Локо» забил «Челси»
Вильзон Изидор забил 4 гола в 9 матчах Премьер-лиги.
«Сандерленд» играет в гостях с «Челси» (1:1, первый тайм) в 9-м туре АПЛ.
Экс-нападающий «Локомотива» и «Зенита» забил гол, сравняв счет на 22-й минуте.
Ранее Изидор отличился в матчах с «Астон Виллой», (1:1) «Брентфордом» (2:1) и «Вест Хэмом» (3:0).
Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
