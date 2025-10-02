Манише о Роналду и 1000 голов: «Криштиану это по силам. Понадобится еще два года, если он сохранит уровень в 30-35 мячей за год»

Манише высказался о цели Криштиану Роналду в 1000 голов.

Сейчас у форварда «Аль-Насра» 946 голов .

– По силам ли Криштиану Роналду достигнуть отметки в 1000 голов?

– В целом забить 1000 голов за карьеру – довольно сложная задача в футболе. Но для Криштиану нет ничего сложного, ему по силам это сделать.

Понадобится еще два года, если он сохранит свой уровень в 30-35 мячей за год. Он профессионал с далекоидущими целями, а целей две: достичь 1000 голов и приехать домой, обнять своих детей. Уверен, все у него получится.

– Криштиану или Эйсебио? Месси или Марадона?

– Каждый из этих футболистов великий в своем поколении. В Португалии было три игрока, ставших обладателями «Золотого мяча»: Эйсебио, Фигу и Криштиану. Месси, Пеле, Марадона, Роналдо, Роналдиньо – они тоже феноменальные футболисты. Но если сравнивать поколения, то нынешние игроки талантливые, амбициозные, но по качеству футбола они уступают своим предшественникам.

– Роналду мог бы оказаться в российском клубе после того, как уйдет из «Аль‑Насра»?

– Я не знаю, только Криштиану сможет ответить на вопрос о планах в своей карьере, – сказал бывший полузащитник «Динамо».