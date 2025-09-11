Кокшаров останется в «Краснодаре» как минимум до зимы. Позиция клуба не изменилась после интервью отца игрока (Sport24)

Александр Кокшаров не покинет «Краснодар» в это трансферное окно.

Ранее сообщалось , что арендовать 20-летнего нападающего хочет «Пари НН».

По информации Sport24, футболист останется в своей нынешнем команде как минимум до зимы. После интервью отца игрока позиция клуба не поменялась.

В прошлом сезоне Мир РПЛ на счету Кокшарова гол и результативная передача в 5 матчах за «Пари НН».

Отец Кокшарова о «Краснодаре»: «Хашиг поставил ультиматум – если не подпишем новый контракт, Саша будет по кругу бегать. Его назвали «предателем», реабилитацией никто не занимается»

«Краснодар» пытается загубить карьеру моему сыну. Сашу не отпустят». Отец Кокшарова о предложении «Пари НН»

Отец Кокшарова о конфликте с «Краснодаром»: «Рабство отменили давным-давно. Почему-то люди считают: если игрок воспитан в системе клуба, то принадлежит ему»