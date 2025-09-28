Гол «Челябинска» «Уфе» не засчитали из-за офсайда. Вероятно, в положении вне игры был другой футболист
«Уфа» и «Челябинск» сыграли 0:0 в 12-м туре Pari Первой лиги.
На 50-й минуте встречи игрок «Челябинска» Вильфрид Эза открыл счет после подачи со штрафного, но главный арбитр Андрей Прокопов отменил мяч из-за офсайда. При этом, вероятно, в положении вне игры был другой футболист.
После 12 туров Первой лиги «Уфа» идет 13-й в таблице, «Челябинск» находится на четвертой строчке. В следующем матче клуб из Уфы 4 октября примет костромской «Спартак», челябинцы 6 октября сыграют дома с «Енисеем».
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Первая Лига|ФНЛ»
