Гол «Челябинска» «Уфе» не засчитали из-за офсайда. Вероятно, в положении вне игры был другой футболист

«Уфа» и «Челябинск» сыграли 0:0 в 12-м туре Pari Первой лиги.

На 50-й минуте встречи игрок «Челябинска» Вильфрид Эза открыл счет после подачи со штрафного, но главный арбитр Андрей Прокопов отменил мяч из-за офсайда. При этом, вероятно, в положении вне игры был другой футболист.

После 12 туров Первой лиги «Уфа» идет 13-й в таблице, «Челябинск» находится на четвертой строчке. В следующем матче клуб из Уфы 4 октября примет костромской «Спартак», челябинцы 6 октября сыграют дома с «Енисеем».