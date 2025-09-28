Тимощук о 5:2 с «Оренбургом»: «Обидно, что «Зенит» пропустил со стандартов. Нельзя безответственно подходить к таким эпизодам, несмотря на счет»

Анатолий Тимощук недоволен пропущенными «Зенитом» голами после стандартов.

Петербуржцы дома обыграли «Оренбург » со счетом 5:2 в 10-м туре Мир РПЛ . Оба гола хозяева пропустили при счете 4:0 после стандартных положений.

«Мы провели хороший матч, довольны результатом, но в концовке пропустили два неприятных мяча. Хорошо, что смогли собраться и ответить на это.

Для меня еще более обидно, что пропустили со стандартных положений.

В принципе, атаки соперника ни к чему опасному не приводили, но получили два мяча. Нельзя безответственно подходить к таким эпизодам, несмотря на счет на табло», – сказал тренер «Зенита » Тимощук .