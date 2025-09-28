Алип о 3-м месте «Зенита»: «Набираем ход, потеряли много очков в предыдущих матчах. Надо подниматься выше и выше»
Нуралы Алип оценил 3-е место «Зенита» в РПЛ после 10 матчей.
В субботу петербургский клуб разгромил «Оренбург» (5:2).
— Самое главное, что выиграли. Мы набираем ход, потеряли много очков в предыдущих матчах. Надо подниматься выше и выше. Мы пока на третьем.
— Что произошло в конце, когда пропустили два гола?
— После 82‑й минуты чуть‑чуть упала концентрация. Семак всегда говорит играть до конца, ошибка Денчика [Адамова], заработали фолы, – сказал защитник «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
