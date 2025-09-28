  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алип о 3-м месте «Зенита»: «Набираем ход, потеряли много очков в предыдущих матчах. Надо подниматься выше и выше»
1

Алип о 3-м месте «Зенита»: «Набираем ход, потеряли много очков в предыдущих матчах. Надо подниматься выше и выше»

Нуралы Алип оценил 3-е место «Зенита» в РПЛ после 10 матчей.

В субботу петербургский клуб разгромил «Оренбург» (5:2).

— Самое главное, что выиграли. Мы набираем ход, потеряли много очков в предыдущих матчах. Надо подниматься выше и выше. Мы пока на третьем.

— Что произошло в конце, когда пропустили два гола?

— После 82‑й минуты чуть‑чуть упала концентрация. Семак всегда говорит играть до конца, ошибка Денчика [Адамова], заработали фолы, – сказал защитник «Зенита».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?75938 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoОренбург
logoДенис Адамов
logoпремьер-лига Россия
logoНуралы Алип
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Соболев о голе «Оренбургу» после замены: «Одна минута – одно касание – один гол😂😂»
33вчера, 21:52
Семак о Гонду: «Лусиано сыграл всего на 100 минут меньше, чем Кассьерра и Соболев, но у него 1+1, у Матео – 6 голов, у Соболева – 4+2. Это конкуренция, на сегодняшний день он уступает»
24вчера, 21:08
Мостовой о покере Глушенкова: «Я бы не стал говорить, что он ответил кому-то. Максим уже давным-давно всем все доказал, его же не просто так купили в «Зенит»
10вчера, 20:03
Главные новости
Шапи получил прямую красную в матче с «Гэлакси». У вингера «Канзас Сити» 2+3 в 32 играх МЛС
217 минут назад
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 1:1 с «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» Шапи разгромлен «Гэлакси»
1929 минут назад
«Атлетико» переехал «Реал», покер Глушенкова, поражения «МЮ», «Ливерпуля» и «Челси», российских паралимпийцев восстановили и другие новости
10сегодня, 04:00
Только что Роналдиньо вручал «Золотой мяч», а теперь возглавил новую лигу в «Невидимке». Сможете угадать 30 легенд?
сегодня, 03:50Телеграм
Дембеле показал «Золотой мяч» болельщикам «ПСЖ» после матча с «Осером»
3сегодня, 03:22Фото
Тедеев допустил отставку из «Акрона» после 8 игр без побед: «Если проблема в тренере, он возьмет ответственность на себя. Я готов к любому повороту событий»
8сегодня, 02:59
«Аль-Иттихад» Бензема уволил Блана после поражения от «Аль-Насра» Роналду
17сегодня, 01:16
Грилиш о вечеринках: «Я хочу наслаждаться жизнью, но, конечно, всему свое время и место. Иногда я выбирал неподходящие моменты»
20вчера, 21:57
Холанд стал лучшим норвежским бомбардиром в истории АПЛ. Эрлинг забил 93 гола в 103 матчах, Сульшер – 91 в 235
19вчера, 21:56
Соболев о голе «Оренбургу» после замены: «Одна минута – одно касание – один гол😂😂»
33вчера, 21:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» Махачкала – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
6 минут назад
ЦСКА – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
143 минуты назад
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Шинника», «Факел» примет «Чайку», «Урал» сыграет со СКА в понедельник
453 минуты назад
Хавбек «Ростова» Миронов про 0:0 с «Краснодаром»: «Кордоба ничего практически не сделал. Это говорит о качестве наших защитников»
3сегодня, 03:54
Альба про 0:0 с «Краснодаром»: «У «Ростова» были неплохие моменты. Иногда залетает, иногда — нет. Главное – сыграли хорошо»
3сегодня, 02:44
Слишкович о разгроме от «Зенита»: «Когда проигрываешь 2:5, не можешь что‑то сказать. Большинство голов — ошибки «Оренбурга»
3сегодня, 02:32
«Кристал Пэлас» не проигрывает 18 матчей, повторив свой рекорд. «Орлы» прервали победную серию «Ливерпуля» из 7 игр
3сегодня, 02:18
Рахимов о 0:1 с «Локо»: «Ничейная игра, но одна ошибка «Рубина» предопределила исход»
2сегодня, 02:00
Тедеев о 0:3 с «Ахматом»: «Акрон» проиграл много единоборств, пропустил легкие мячи. Второй гол нас прибил»
2сегодня, 01:45
Кузяев о переходе в «Рубин»: «Не было хороших вариантов в Европе. Были предложения из Азии, Турции, но РПЛ намного выше уровнем»
2сегодня, 01:31