Алип о 3-м месте «Зенита»: «Набираем ход, потеряли много очков в предыдущих матчах. Надо подниматься выше и выше»

Нуралы Алип оценил 3-е место «Зенита» в РПЛ после 10 матчей.

В субботу петербургский клуб разгромил «Оренбург » (5:2).

— Самое главное, что выиграли. Мы набираем ход, потеряли много очков в предыдущих матчах. Надо подниматься выше и выше. Мы пока на третьем.

— Что произошло в конце, когда пропустили два гола?

— После 82‑й минуты чуть‑чуть упала концентрация. Семак всегда говорит играть до конца, ошибка Денчика [Адамова ], заработали фолы, – сказал защитник «Зенита ».