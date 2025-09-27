Лидер китайской лиги «Чэнду» упустил 3:0 на 100-й минуте и потерял 1-е место – вели в 3 мяча к 39-й. В прошлом туре на 99-й сравняли с «Шанхаем» Слуцкого

«Чэнду Жунчен» позволил «Чжэцзян Профешнл» сравнять счет в 26-м туре Суперлиги.

Лидировавший к началу тура «Чэнду» повел на 29-й минуте матча, а к 39-й сделал счет 3:0. 2 мяча забил бразилец Ромуло .

К перерыву «Чжэцзян» отыграл 2 гола: забили на 45-й и 10-й добавленной минутах.

На 10-й добавленной минуте ко 2-му тайму «Профешнл » сравняли счет, дубль сделал бразилец Яго Кариелло. Напомним, что в прошлом туре «Чэнду» на 9-й компенсированной минуте вырвал ничью у «Шанхай Шэньхуа » Леонида Слуцкого.

Таким образом, «Чэнду » упустил победу и потерял 1-е место в Суперлиге Китая, поскольку в другом матче тура «Шанхай Порт », проигрывая 1:2 к 80-й минуте, вырвал победу 3:2 у «Ухань Фри Таунс » двумя голами бразильца Леонардо.

Теперь у «Порта» за 4 тура до конца преимущество в 2 очка над «Чэнду» и в 3 – над «Шанхаем» Слуцкого.

В следующем туре после паузы на сборные 17 октября «Порт» сыграет с «Циндао Хайню » (14-е место), «Чэнду» – с «Мэйчжоу Хакка » (последнее место), а «Шэньхуа» – с «Циндао Вест Кост » (10-е место).

