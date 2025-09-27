  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лидер китайской лиги «Чэнду» упустил 3:0 на 100-й минуте и потерял 1-е место – вели в 3 мяча к 39-й. В прошлом туре на 99-й сравняли с «Шанхаем» Слуцкого
Видео
2

Лидер китайской лиги «Чэнду» упустил 3:0 на 100-й минуте и потерял 1-е место – вели в 3 мяча к 39-й. В прошлом туре на 99-й сравняли с «Шанхаем» Слуцкого

«Чэнду Жунчен» позволил «Чжэцзян Профешнл» сравнять счет в 26-м туре Суперлиги.

Лидировавший к началу тура «Чэнду» повел на 29-й минуте матча, а к 39-й сделал счет 3:0. 2 мяча забил бразилец Ромуло.

К перерыву «Чжэцзян» отыграл 2 гола: забили на 45-й и 10-й добавленной минутах.

На 10-й добавленной минуте ко 2-му тайму «Профешнл» сравняли счет, дубль сделал бразилец Яго Кариелло. Напомним, что в прошлом туре «Чэнду» на 9-й компенсированной минуте вырвал ничью у «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

Таким образом, «Чэнду» упустил победу и потерял 1-е место в Суперлиге Китая, поскольку в другом матче тура «Шанхай Порт», проигрывая 1:2 к 80-й минуте, вырвал победу 3:2 у «Ухань Фри Таунс» двумя голами бразильца Леонардо.

Теперь у «Порта» за 4 тура до конца преимущество в 2 очка над «Чэнду» и в 3 – над «Шанхаем» Слуцкого.

В следующем туре после паузы на сборные 17 октября «Порт» сыграет с «Циндао Хайню» (14-е место), «Чэнду» – с «Мэйчжоу Хакка» (последнее место), а «Шэньхуа» – с «Циндао Вест Кост» (10-е место).

Самые яркие моменты Суперлиги Китая смотрите на ВидеоСпортсе’‘

6:1 – Слуцкий разнес «Мэйчжоу» в Суперлиге. Все еще в чемпионской гонке

Кто победит в мадридском дерби?4189 голосов
АтлетикоАтлетико
Будет ничьяЛа Лига
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовано: Sports
logoРомуло
logoЧжэцзян Профешнл
logoШанхай Шэньхуа
logoШанхай Порт
logoЦиндао Хайню
logoУхань Фри Таунс
logoЧэнду Жунчэн
logoЦиндао Вест Кост
logoМэйчжоу Хакка
logoЛеонид Слуцкий
видео
logoРомуло Пашеко
logoвысшая лига Китай
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Журналист из Шотландии поставил Мактоминея на 1-е место в голосовании «Золотого мяча». В Грузии лучшим выбрали Хвичу, в Египте – Салаха, в Марокко – Хакими, в Мозамбике – Мбаппе
5928 минут назад
Хотите знать все о людях, которые каждый день делают Спортс’’ лучше? Слушайте выпуски подкаста «Коллеги, добрый день!»
43 минуты назадПодкасты
Нуну – главный претендент на замену Поттеру в «Вест Хэм». Клуб также рассматривает кандидатуру Билича
648 минут назад
«Вест Хэм» уволил Поттера после 5 поражений в 6 матчах сезона
3559 минут назад
Джанлуиджи Доннарумма: «Самое важное для вратаря – отражать удары. Игра ногами в тройке главных качеств – но не знаю, почему»
11сегодня, 09:43
Усман Дембеле: «Лучший игрок в мире» – громкое выражение, оно ничего не значит. Сыграл плохо в одном матче – скажут, что ты отстой. Но уже в следующем ты лучший»
10сегодня, 09:10
Клещев, голосующий от России за «Золотой мяч», поставил Дембеле на 1-е место, Доннарумму – на 3-е, Витинью – на 4-е, Салаха – на 7-е, Мбаппе – на 9-е, Дьокереша – на 10-е
26сегодня, 08:55
Константин Генич: «Спартак» не станет чемпионом со Станковичем. Тренера надо менять, если хотите чемпионства»
54сегодня, 08:52
73 из 100 журналистов поставили Дембеле на 1-е место в голосовании на «Золотой мяч». Ямаль получил 11 первых мест, Витинья – 6, Рафинья и Педри – ни одного
53сегодня, 08:31
Агент Сильянова: «Слова Слуцкого удивили. Что будет делать, если ему выпадет работать с Александром? Спросите у Карпина, почему он вызывает его в сборную»
34сегодня, 08:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед». Шешко, Хендерсон, Бруну играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
33 минуты назад
Бонгонда из «Спартака» вызван в сборную ДР Конго на квалификационные матчи ЧМ‑2026
11 минут назад
Бускетс постарается стать тренером, заявил Маскерано: «У него есть необходимые качества. Серджи все еще отличный футболист, можем наслаждаться его уровнем»
13 минут назад
«Кальяри» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
29 минут назад
«Ахмат» – «Акрон». Садулаев и Дзюба в старте. Онлайн-трансляция начнется в 14:00
142 минуты назад
Погребняк считает, что Талалаев может возглавить топ-клуб в будущем: «Почему нет? Он прогрессирующий, молодой специалист»
948 минут назад
«Ювентус» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 09:32
Ринат Билялетдинов: «Локомотив» перехватывает народность у «Спартака», если опираться на статистику. Красно-белые делают ставку на иностранных футболистов»
13сегодня, 09:30
«Сочи» подписал 33-летнего экс-форварда «Ахмата» и «Краснодара» Ильина
9сегодня, 09:19
«Челси» – «Брайтон». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
4сегодня, 08:58