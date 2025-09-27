  • Спортс
  • Журова о безопасности на ЧМ-2026: «Трамп может взять пример с ЧМ-2018 – в России во всех регионах единовластие, все строго и спокойно»
11

Журова о безопасности на ЧМ-2026: «Трамп может взять пример с ЧМ-2018 – в России во всех регионах единовластие, все строго и спокойно»

Светлана Журова посоветовала президенту США взять пример с ЧМ-2018.

Дональд Трамп допустил возможность переноса матчей ЧМ-2026 из некоторых городов США из-за проблем с безопасностью.

«США внутри страны могут регулировать проведение чемпионата мира в тех или иных городах. Однако сначала нужно получить разрешение ФИФА, если ты хочешь заменить город. Если Трамп видит, что есть проблемы с безопасностью, конечно, они могут заменить один из городов. Тем более в США достаточно городов с хорошими вместительными стадионами, ничего нового строить им не нужно. 

Перенос не будет критичным для США. Но таким заявлением о проблемах с безопасностью Трамп, думаю, хочет замотивировать эти города, чтобы они лучше подготовились к чемпионату мира. Решил припугнуть своих, чтобы лучше работали.

Вот чемпионат мира 2018 года в России прошел отлично в плане организации и безопасности. У нас все было строго. Это пример, как нужно проводить такие масштабные турниры. В этом плане США и Трамп могут поучиться у нас, взять пример с нас. 

В Америке же еще в каждом штате разные законы, из-за этого еще могут возникнуть проблемы. А у нас во всех регионах единовластие. Поэтому мы все четко и спокойно организовали на чемпионате мира», – сказала депутат Госдумы РФ.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ВсеПроСпорт»
