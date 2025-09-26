Симеоне о дерби с «Реалом»: «Разрыв в турнирной таблице не виден с началом игры. Будет напряженный матч»

Диего Симеоне ожидает напряженный матч против «Реала».

«Атлетико» завтра примет «сливочных» в мадридском дерби в 7-м туре Ла Лиги .

О дерби с «Реалом»

«Я не зацикливаюсь на прошлом. Я живу настоящим.

«Мадрид » прибавил в коллективной игре, они очень хорошо атакуют позиционно. В защите они работают над более высоким прессингом, и именно поэтому они выиграли все шесть матчей с начала сезона».

О роли Хаби Алонсо

«Я не могу высказываться о переменах в «Реале». Что касается тренеров, не думаю, что мы решаем. Самое ценное и важное в игре – это игроки, они решают все».

О турнирной таблице Ла Лиги

«Когда матч начинается, разрывы в турнирной таблице не видны. По ходу матча у команды, набравшей больше очков, может упасть качество. Сейчас у них больше очков.

В середине матча будет напряженная игра, где решающую роль будут играть переходные фазы. Я вижу такую игру», – сказал главный тренер «Атлетико ».

Сейчас «Реал» занимает 1-е место в чемпионате Испании, набрав 18 очков. Команда Симеоне с 9 очками идет девятой.