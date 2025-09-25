Альварес перед «Реалом»: «Атлетико» сделает все возможное, что взять три очка – это будет отличное шоу. Против «Райо» за счет победы нужно было обрести уверенность»

Хулиан Альварес дал комментарий после хет-трика в матче Ла Лиги.

Нападающий «Атлетико» забил три мяча в игре чемпионата Испании против «Райо Вальекано » (3:2).

«Нам нужно было набрать три очка и за счет победы обрести уверенность. Мы играли хорошо [в прошлых матчах], но из-за мелочей не достигали результата. Нужно продолжать усердно работать, чтобы продолжить победную серию», – сказал аргентинец.

27 сентября «Атлетико » примет «Реал Мадрид » в дерби.

«Нам нужно отдохнуть и сосредоточиться на домашней игре перед нашими болельщиками. Это будет отличное шоу. Мы сделаем все возможное, чтобы взять три очка», – заявил Хулиан Альварес .