Альварес перед «Реалом»: «Атлетико» сделает все возможное, что взять три очка – это будет отличное шоу. Против «Райо» за счет победы нужно было обрести уверенность»
Хулиан Альварес дал комментарий после хет-трика в матче Ла Лиги.
Нападающий «Атлетико» забил три мяча в игре чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (3:2).
«Нам нужно было набрать три очка и за счет победы обрести уверенность. Мы играли хорошо [в прошлых матчах], но из-за мелочей не достигали результата. Нужно продолжать усердно работать, чтобы продолжить победную серию», – сказал аргентинец.
27 сентября «Атлетико» примет «Реал Мадрид» в дерби.
«Нам нужно отдохнуть и сосредоточиться на домашней игре перед нашими болельщиками. Это будет отличное шоу. Мы сделаем все возможное, чтобы взять три очка», – заявил Хулиан Альварес.
Никита Надёжин
Marca
