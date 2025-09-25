  • Спортс
  • Альварес перед «Реалом»: «Атлетико» сделает все возможное, что взять три очка – это будет отличное шоу. Против «Райо» за счет победы нужно было обрести уверенность»
Альварес перед «Реалом»: «Атлетико» сделает все возможное, что взять три очка – это будет отличное шоу. Против «Райо» за счет победы нужно было обрести уверенность»

Хулиан Альварес дал комментарий после хет-трика в матче Ла Лиги.

Нападающий «Атлетико» забил три мяча в игре чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (3:2).

«Нам нужно было набрать три очка и за счет победы обрести уверенность. Мы играли хорошо [в прошлых матчах], но из-за мелочей не достигали результата. Нужно продолжать усердно работать, чтобы продолжить победную серию», – сказал аргентинец.

27 сентября «Атлетико» примет «Реал Мадрид» в дерби.

«Нам нужно отдохнуть и сосредоточиться на домашней игре перед нашими болельщиками. Это будет отличное шоу. Мы сделаем все возможное, чтобы взять три очка», – заявил Хулиан Альварес.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?62290 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
