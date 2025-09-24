Депутат Журова о пиве на стадионах: «Можно вернуть. Отношение населения к алкоголю изменилось, культура пития стала другой. Мы пережили стадию взросления»

Светлана Журова считает, что продажу пива на стадионах можно возобновить.

«Мы прожили какой-то период без пива на стадионах. Когда его убрали со спортивных объектов, это была жизненная необходимость. Были соответствующие исследования на этот счет, были жалобы людей из-за поведения пьяных болельщиков.

Но, насколько я понимаю, за это время наша нация поменялась, изменилось отношение населения к алкоголю, культура пития стала другой. В этом вопросе мы пережили стадию взросления. Думаю, что сейчас пиво на стадионах не будет влиять на поведение болельщиков. Поэтому вполне можно было бы вернуть.

Это же будет дополнительная прибыль для профессиональных команд, для самих стадионов. Ожидается, что от продажи пива будут отчисления на массовый, детский спорт. С такими целями, конечно, можно было бы вернуть пиво на стадионы, чтобы у пивных компаний было социальное обременение, чтобы они при этом помогали развитию спорта, а не только зарабатывали на соревнованиях», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.