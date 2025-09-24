  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тошич о «Зените» в РПЛ: «Надеемся, что пришло время других команд выигрывать чемпионат»
3

Тошич о «Зените» в РПЛ: «Надеемся, что пришло время других команд выигрывать чемпионат»

Зоран Тошич надеется, что не «Зенит» выиграет чемпионат России.

«В прошлом сезоне «Краснодар» прервал победную серию «Зенита».

Надеемся, что пришло время других команд выигрывать чемпионат», – сказал экс-полузащитник ЦСКА Тошич.

После девяти туров Мир РПЛ сине-бело-голубые с 16 очками занимают 5-е место в турнирной таблице. Действующий чемпион «Краснодар» (19) идет первым.

В прошлом сезоне команда Сергея Семака заняла второе место в РПЛ. «Зенит» впервые с сезона-2017/18 не завоевал ни чемпионство, ни Фонбет Кубок России.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?58140 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
logoКраснодар
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
Р-Спорт
logoЗоран Тошич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
КДК рассмотрит скандирование «Зенит» не может, судья поможет» фанатами «Краснодара», заявил Григорьянц. Ранее он говорил, что кричалка не попала в рапорт делегата
62сегодня, 10:37
Черданцев о «Зените»: «Ни про какой кризис речи не идет. Если бы после трети чемпионата было 9 очков до «Краснодара», это было бы чересчур. Сейчас команды максимально уплотнились»
5сегодня, 08:32
«Зенит» снова главный, «Локо» скатывается, «Динамо» растет: новые расклады в гонке РПЛ
7вчера, 10:00
Главные новости
Еще недавно Роналдиньо вручал «Золотой мяч», а сегодня возглавил новую лигу в «Невидимке». Сможете угадать 30 легенд?
10 минут назадТелеграм
Экс-хавбек Норвегии Бохинен надеется, что кто-то из игроков будет бойкотировать матч с Израилем: «Политика и спорт исторически связаны»
722 минуты назад
Флик о невручении «Золотого мяча» Ямалю: «Он мотивирован на ближайшие годы. Дембеле заслужил приз, Ламин с готовностью принял это»
1640 минут назад
Инсайдер Панков заявил, что Умярова рассматривает «Севилья». Ранее Ткаченко в интервью Спортсу’’ говорил про интерес «Бетиса»
1147 минут назадВидео
Генсек РФС Митрофанов о пиве на стадионах: «Не думаем, что оно приведет к каким-то негативным эффектам. Матчи РПЛ проходят с Fan ID, это одни из самых безопасных мероприятий в стране»
1156 минут назад
«Астон Вилла» выиграет ЛЕ с вероятностью 23,3%. Шансы «Ромы» – 13%, «Ноттингема» – 10,2%, «Лилля» – 8,1%, «Лиона» – 6,7% (Opta)
17сегодня, 11:04
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Родина» разгромила СКА, «Факел» в гостях у «Текстильщика», «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
32сегодня, 11:03Live
Головин, Сафонов и Миранчук стали лучшими российскими футболистами в EA FC 26
1сегодня, 11:01Фото
Смолов о Станковиче, закрывшем лицо руками в матче с «Крыльями»: «Неуважительно к игрокам «Спартака». Получает дисквалификацию, а потом: «Ну дрова. А я, гений, здесь сижу»
36сегодня, 10:50Видео
Футболист Криворог о сиесте в Испании: «В России в любой момент можно заказать еду или сходить в магазин, но тут не так. Люди работают с 8-9 до 13 часов, а с 13 до 16 все отдыхают»
9сегодня, 10:50
Ко всем новостям
Последние новости
Винисиус о голе «Леванте»: «Один из лучших, что я забил тривелой. Модрич научил меня – мне его не хватает»
212 минут назад
Смолов о Глушенкове против «Краснодара»: «Для меня точно лучший игрок матча. Он же не очень любит черновую работу – а в этом матче отрабатывал, не выключался»
20 минут назадВидео
Семшов о «Спартаке»: «Без Станковича штаб и игроки меньше говорят с судьями и больше заняты делом. Один-два удачных матча, и клуб будет в тройке»
224 минуты назад
Жиру о Дембеле: «В сборной не думал, что он потенциальный обладатель «Золотого мяча». У него есть талант, но нужно было провести хороший сезон в правильном клубе»
145 минут назад
Агехова – самый популярный капитан в Фэнтези ЛЕ перед 1-м туром. В топ-3 также Уоткинс и Грифо
157 минут назадФэнтези
Семшов о штрафном «Махачкалы» против «Локо» на 95-й: «Самый скандальный момент тура. Не понял, где там нарушение правил. Арбитрам нелегко, но есть ВАР – это простой момент»
11сегодня, 11:07
«Зенит» встретится с «Оренбургом». Петербуржцы, ждем всех на домашнем матче против оренбуржцев!
3сегодня, 11:00Реклама
Кристиан Рамирес: «В роскоши не найдешь счастья: знаю богатых людей, которым она не доставляет удовольствия. Сейчас я чувствую себя миллионером, потому что есть семья и друзья»
3сегодня, 10:49
Тренер «Саутгемптона» Стилл об Экитике: «Перед игрой он сказал, что забьет, а потом отдаст мне футболку и свалит, что он и сделал. Просто умора»
5сегодня, 10:25
Кисляк о пенальти ЦСКА после отскока Солдатенкову в руку от его же ноги: «Спорная ситуация, но, если мяч летит в створ и попадет в руку, почему это должен быть не одиннадцатиметровый?»
23сегодня, 09:58