Тошич о «Зените» в РПЛ: «Надеемся, что пришло время других команд выигрывать чемпионат»
Зоран Тошич надеется, что не «Зенит» выиграет чемпионат России.
«В прошлом сезоне «Краснодар» прервал победную серию «Зенита».
Надеемся, что пришло время других команд выигрывать чемпионат», – сказал экс-полузащитник ЦСКА Тошич.
После девяти туров Мир РПЛ сине-бело-голубые с 16 очками занимают 5-е место в турнирной таблице. Действующий чемпион «Краснодар» (19) идет первым.
В прошлом сезоне команда Сергея Семака заняла второе место в РПЛ. «Зенит» впервые с сезона-2017/18 не завоевал ни чемпионство, ни Фонбет Кубок России.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?58140 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости