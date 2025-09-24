Мареска про 2:1 с «Линкольн Сити»: «Спрашивал у команды, кто играл против клубов из 3-й лиги, потому что это другой футбол, у соперника удвоенная мотивация. У «Челси» были проблемы в 1-м тайме»
Энцо Мареска прокомментировал победу «Челси» над «Линкольн Сити» (2:1).
«Знаю, что некоторые футболисты не принимали участия в таких матчах. Я сегодня спросил у команды, кто играл против клубов из третьей лиги, потому что надо понимать, что придется играть в другой футбол. Это не такая же игра, как другие, потому что соперник выходит играть с удвоенной мотивацией, по-другому подходит к единоборствам и так далее.
В первой половине у нас были проблемы, во втором тайме мы сыграли намного лучше. Мы внесли тактические изменения, и это сыграло важную роль. Хато сыграл на другой позиции, также нам повезло с тем, что мы забили сразу после возобновления игры», – сказал главный тренер «Челси».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football.London
