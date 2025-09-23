«Челси» победил впервые за 4 матча – после двух поражений подряд и ничьей
«Челси» прервал серию неудачных матчей, обыграв «Линкольн Сити».
Команда Энцо Марески одержала победу в игре Кубка английской лиги со счетом 2:1 и преодолела 3-й раунд.
Это первая победа лондонцев с августа. В сентябре у них были два поражения подряд (от «Манчестер Юнайтед» и «Баварии») и одна ничья (с «Брентфордом»).
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?54123 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости