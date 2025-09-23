«Челси» победил впервые за 4 матча – после двух поражений подряд и ничьей

«Челси» прервал серию неудачных матчей, обыграв «Линкольн Сити».

Команда Энцо Марески одержала победу в игре Кубка английской лиги со счетом 2:1 и преодолела 3-й раунд.

Это первая победа лондонцев с августа. В сентябре у них были два поражения подряд (от «Манчестер Юнайтед» и «Баварии») и одна ничья (с «Брентфордом»).

27 сентября «Челси » встретится с «Брайтоном» в АПЛ .