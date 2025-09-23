Мареска о критике Каррагера: «Каждый может говорить то, что считает нужным. «Челси» прибавил в прошлом сезоне. Главная цель – продолжать развивать команду»
Энцо Мареска высказался относительно критики Джейми Каррагера.
Лондонский клуб набрал 8 очков в 5 матчах текущего сезона АПЛ.
– Джейми Каррагер сказал, что вратарь и оборона «Челси» не позволяют команде выиграть титул. Что вы думаете по этому поводу?
– Каждый может говорить то, что считает нужным. Это не проблема. Думаю, мы значительно прибавили в прошлом сезоне.
В этом сезоне главная цель – продолжать совершенствовать игроков, продолжать развивать команду и постараться сократить отставание [от лидеров АПЛ].
Для меня это главная цель на этот сезон, – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football London
