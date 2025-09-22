«Ростов» больше суток добирается до дома из Калининграда после матча с «Балтикой» («РБ Спорт»)

«Ростов» больше суток возвращается из Калининграда после матча с «Балтикой».

Вчера команды сыграли вничью (0:0) в матче 9-го тура Мир РПЛ .

Как сообщает «РБ Спорт», в Волгограде, куда «Ростов» вылетел из Калининграда после матча, не дали просадку, из-за чего пришлось лететь до Саратова, откуда команда едет до Ростова-на-Дону. В общей сложности дорога займет более суток – «Ростов» должен вернуться домой поздно вечером в понедельник.

Следующий матч «Ростова » пройдет 27 сентября – команда примет «Краснодар » в 10-м туре Мир РПЛ.