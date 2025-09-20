Форвард «Челябинска» Левин дважды забил «Родине» дальними ударами

Гаррик Левин сделал дубль в матче Pari Первой лиги.

22-летний нападающий отличился в игре против «Родины» в 11-м туре соревнования (4:0). Левин забил на 79-й и 90-й минутах, оба гола – дальними ударами.

После 11 туров Первой лиги «Челябинск» идет 4-м в таблице, «Родина» находится на 7-й строчке. В следующем матче челябинцы 25 сентября сыграют в гостях с «Иркутском», клуб из Москвы за день до этого встретится на выезде с хабаровским «СКА».