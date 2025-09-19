«Он назвал судью «чучелом». Тренера «Факела» Климова отстранили на 7 игр по итогам драки в матче Первой лиги с «Родиной», Гогличидзе – на 5

КДК РФС вынес вердикты участникам драки в матче Первой лиги.

Инцидент произошел после игры 10-го тура PARI Первой лиги. Футболисты и представители тренерских штабов команд начали выяснять отношения, завязалась потасовка.

«В заседании принимали участие представители «Родины » и «Факела». Мы рассмотрели очень подробно раскадровку эпизода, выявили всех участников инцидента.

Установили, что между Климовым и Гогличидзе была драка. Установили факт провокационных действий и оскорбительного жеста Мещанинова. Судьи не видели жест, КДК имел право самостоятельно рассматривать это нарушение. Заслушали участников, судей, делегатов.

За оскорбительное поведение и провокационные действия Мещанинов дисквалифицирован на 1 матч первой лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей. За участие в драке Гогличидзе дисквалифицирован на 5 матчей Первой лиги.

Жест Мещанинова? Делегат матча не видела жест, но представитель тренерского штаба сообщил ей об этом. После матча был просмотрен повтор, поэтому и был внесен в протокол факт данного жеста. Представитель Мещанинова признал, что этот жест был. Поэтому сам игрок и пошел извиняться в раздевалку.

За участие в драке и оскорбительное поведение тренер «Факела » Климов дисквалифицирован на 7 матчей Первой лиги. Климов назвал судью оскорбительным словом «чучело». Вину свою он признал», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Участников драки в матче «Родина» – «Факел» вызвали на заседание КДК РФС, сообщил Григорьянц: «Также пригласили всю судейскую бригаду и делегатов»