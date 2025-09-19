  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Он назвал судью «чучелом». Тренера «Факела» Климова отстранили на 7 игр по итогам драки в матче Первой лиги с «Родиной», Гогличидзе – на 5
6

«Он назвал судью «чучелом». Тренера «Факела» Климова отстранили на 7 игр по итогам драки в матче Первой лиги с «Родиной», Гогличидзе – на 5

КДК РФС вынес вердикты участникам драки в матче Первой лиги.

Инцидент произошел после игры 10-го тура PARI Первой лиги. Футболисты и представители тренерских штабов команд начали выяснять отношения, завязалась потасовка.

«В заседании принимали участие представители «Родины» и «Факела». Мы рассмотрели очень подробно раскадровку эпизода, выявили всех участников инцидента.

Установили, что между Климовым и Гогличидзе была драка. Установили факт провокационных действий и оскорбительного жеста Мещанинова. Судьи не видели жест, КДК имел право самостоятельно рассматривать это нарушение. Заслушали участников, судей, делегатов.

За оскорбительное поведение и провокационные действия Мещанинов дисквалифицирован на 1 матч первой лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей. За участие в драке Гогличидзе дисквалифицирован на 5 матчей Первой лиги.

Жест Мещанинова? Делегат матча не видела жест, но представитель тренерского штаба сообщил ей об этом. После матча был просмотрен повтор, поэтому и был внесен в протокол факт данного жеста. Представитель Мещанинова признал, что этот жест был. Поэтому сам игрок и пошел извиняться в раздевалку.

За участие в драке и оскорбительное поведение тренер «Факела» Климов дисквалифицирован на 7 матчей Первой лиги. Климов назвал судью оскорбительным словом «чучело». Вину свою он признал», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Участников драки в матче «Родина» – «Факел» вызвали на заседание КДК РФС, сообщил Григорьянц: «Также пригласили всю судейскую бригаду и делегатов»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoФакел
logoАртем Мещанинов
logoПервая лига
КДК РФС
logoсудьи
logoЛео Гогличидзе
logoВалерий Климов
logoРодина Москва
Артур Григорьянц
дисквалификации
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гайич дисквалифицирован на 2 игры (одна – условно) за отмашку в матче ЦСКА с «Ростовом». Испытательный срок – 3 месяца
15сегодня, 13:13
Глава КДК о дисквалификации Станковича: «На всю страну прозвучало оскорбительное слово. Тренер сказал, что слова судей – ложь, он никого не оскорблял»
52сегодня, 12:47
Гол Гуэйе «Факелу» признан лучшим в туре Первой лиги. Форвард «Родины» забил дальним ударом
сегодня, 09:23Видео
Главные новости
«Барселона» – фаворит ЛЧ после 1-го тура по версии Goal. «ПСЖ» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «Реал» – 5-й, «Сити» – 7-й, «Кайрат» – последний
616 минут назад
Юрий Семин: «В РПЛ игроки лежат на поле больше всех. Либо меняйте, либо пусть лежит за бровкой. В женском футболе симуляций меньше – девочки бьются, встают и бегут дальше»
1218 минут назад
Бенитес о финале ЛЧ-2005: «Люди до сих пор плачут, вспоминая о том матче. Называют это лучшим днем в жизни. Даже Руни не мог поверить, когда «Ливерпуль» отыгрался с 0:3»
636 минут назад
Титов о «Спартаке»: «Непонятно, что идет не так. Мне это очень больно и неприятно. Коллектив, тренерский штаб, руководство – в чем проблема?»
1141 минуту назад
Третья апелляция «Реала» по удалению Хейсена отклонена. Защитник пропустит игру с «Эспаньолом»
2059 минут назад
Тебас об АПЛ: «Она убыточна, теряет миллиард фунтов ежегодно. Им не удается заполучить звезд. Ла Лига стремится к «Золотому мячу», у нас все еще больше европейских титулов»
30сегодня, 13:49
Пеп пошутил о тратах «Арсенала» летом: «Если Артета выиграет титул, это будет только из-за денег. То же самое с «Ливерпулем». Ведь это работает не только с «Ман Сити», правда?»
28сегодня, 13:40
КДК рассмотрит оскорбительный баннер фанатов «Зенита» про Дегтярева. Клуб пригласят на заседание
48сегодня, 13:35
Рэшфорд – игрок недели ЛЧ. Форвард «Барсы» опередил Влаховича, Тюрама, Тринкау
22сегодня, 13:33
Аморим пошутил о встрече с Рэтклиффом: «Он предложил мне новый контракт. На самом деле Джим меня поддержал, объяснил, что это долгий проект»
15сегодня, 13:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Серик Беледиеспор» Юрана впервые выиграл два матча подряд. Собщалось о задержках по зарплате в команде
15 минут назад
Губерниев о дисквалификации Станковича: «Деяна быстро выгонят. «Спартак» без него будет выглядеть значительно лучше»
68 минут назад
Артета о матче с «Сити»: «Это одна из лучших команд мира, «Арсенал» сможет оценить свой уровень. Для нас главное – победа и стабильность»
8 минут назад
Агентство Ткаченко выплатило Заболотному сумму, которую «Химки» задолжали игроку: «Для Антона это было важно, мы отреагировали»
220 минут назад
Генменеджер Ла Лиги Гомес о финансах «Барсы»: «Это клуб мирового класса, он придет в норму. Сейчас они работают без стадиона, приносящего 70-80 млн евро в год»
127 минут назад
Защитник «Серик Беледиеспор» Тихий о задержках по зарплате в клубе: «Не знаю, о чем речь. Мне сейчас некогда»
1047 минут назад
Григорьянц о дисквалификации Станковича: «Спартак» сказал, что уделит внимание поведению тренера. Такие вещи не красят ни их, ни другие клубы»
452 минуты назад
Пономарев о Станковиче: «Провоцирует, чтобы «Спартак» расторг с ним договор и выплатил компенсацию. Понимает, что его скоро уволят»
4сегодня, 13:42
Смородская о дисквалификации Станковича: «Он шулер, который всех обманывает – мало тренирует, все время сидит на трибуне. Это должно быть звоночком для руководства «Спартака»
3сегодня, 13:23
Гвардиола о Родри: «В среду он чувствовал дискомфорт, но сказал: «Против «Наполи» я буду в порядке», и сыграл просто потрясающе. С ним на поле «Сити» чувствует себя увереннее»
2сегодня, 13:13