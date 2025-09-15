В школе Орска обвалилось футбольное поле. На паркинге под площадкой обрушился потолок, а за ним верхний грунт – образовалась дыра

В Орске обвалилось школьное футбольное поле.

Под спортивной площадкой школы №38 находится подземная парковка. На паркинге обрушился потолок, а за ним и верхний грунт.

В итоге посреди футбольного поля образовалась большая дыра, сообщает «Урал56.Ру».

Отмечается, что инцидент произошел вчера, и занятия физкультурной в выходной день не проводились. О пострадавших не сообщается.

Фото: ural56.ru