В школе Орска обвалилось футбольное поле. На паркинге под площадкой обрушился потолок, а за ним верхний грунт – образовалась дыра
В Орске обвалилось школьное футбольное поле.
Под спортивной площадкой школы №38 находится подземная парковка. На паркинге обрушился потолок, а за ним и верхний грунт.
В итоге посреди футбольного поля образовалась большая дыра, сообщает «Урал56.Ру».
Отмечается, что инцидент произошел вчера, и занятия физкультурной в выходной день не проводились. О пострадавших не сообщается.
Фото: ural56.ru
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Урал56.Ру»
