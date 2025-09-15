  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • В школе Орска обвалилось футбольное поле. На паркинге под площадкой обрушился потолок, а за ним верхний грунт – образовалась дыра
Фото
3

В школе Орска обвалилось футбольное поле. На паркинге под площадкой обрушился потолок, а за ним верхний грунт – образовалась дыра

В Орске обвалилось школьное футбольное поле.

Под спортивной площадкой школы №38 находится подземная парковка. На паркинге обрушился потолок, а за ним и верхний грунт.

В итоге посреди футбольного поля образовалась большая дыра, сообщает «Урал56.Ру».

Отмечается, что инцидент произошел вчера, и занятия физкультурной в выходной день не проводились. О пострадавших не сообщается.

Фото: ural56.ru

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Урал56.Ру»
logoпремьер-лига Россия
детский футбол
происшествия
стадионы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Родителям 10-летнего мальчика, скончавшегося после падения на него футбольных ворот в Самарской области, выплатят миллион рублей
2529 августа, 09:02
Главные новости
«Я уже не могу даже высмеивать «МЮ». Морган про 0:3 в дерби с «Ман Сити»
3 минуты назад
Турнир, объединяющий 43 колледжа по всей России
16 минут назадСпецпроект
Тренер «Зенита» Оливейра о Жерсоне: «Неправда, что он не хочет здесь играть, просто у него такое выражение лица. Он приехал после кучи игр, остался без отпуска – его нужно хорошо восстановить»
318 минут назад
ФИФА объединила сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи сборных в одну трехнедельную с 2026 года
1334 минуты назад
Геркус про Станковича: «Немного раздражает. Одно дело, если бы он показывал здесь невероятный футбол: ну вот такой человек эмоциональный, зато смотрите. А тут «зато» не сказать»
750 минут назадВидео
Руни об «МЮ» против «Сити»: «Магуайр должен быть в старте, нам не хватает лидерства. Я не видел страсти и желания – никто не совершил подкат, не получил желтую даже при 0:2, 0:3»
559 минут назад
Вингер «Ман Сити» Доку принял крещение после 3:0 с «МЮ» и двух ассистов: «Старая греховная сущность умирает, и христианин начинает жить с Богом. Для меня нет ничего важнее веры»
25сегодня, 11:12
Руководство «МЮ» поддерживает Аморима. Человек из окружения тренера считает это «невероятным» при таких результатах (Manchester Evening News)
47сегодня, 10:54
«Не играть против Израиля – значит не поехать на ЧМ. Италия сочувствует детям и невинным жителям в Палестине, но мы граждане мира». Глава FIGC о матчах с израильтянами
28сегодня, 10:46
Дзюба про бой со Смоловым: «Всем очевидно, кто бы выиграл в первом раунде. Без шансов для Федора»
28сегодня, 10:39
Ко всем новостям
Последние новости
Лещенко о «Динамо»: «Не вижу контакта Карпина с командой, очевидны внутренние проблемы. Надежды на чемпионство и призовые места уже не остается»
2 минуты назад
Первый тренер Чалова о ЦСКА: «Если бы он вернулся на годик, мог бы перезагрузиться. Клуб не купил нападающего, а Феде помогло бы возвращение в Россию»
513 минут назад
Агент Альвареса о «Ливерпуле»: «Никаких предложений не было, все слухи ложны. Хулиан полностью предан «Атлетико», клуб не хотел продавать его летом»
243 минуты назад
Шаронов про судейство в РПЛ: «К ВАР, стоп-кадрам я несерьезно отношусь. Футбол уже превращается не в спорт мужчин, а наступ, еще что-то куда-то задели и так далее»
146 минут назадВидео
На матч «Зенита» и «Ахмата» в Кубке назначен Шафеев. Игру «Спартака» с «Ростовом» обслужит Фролов, ЦСКА и «Балтики» – Целовальников
247 минут назад
«Пари НН» встретится с махачкалинским «Динамо». Команде нужна ваша поддержка на «Мордовия Арене»!
сегодня, 11:00Реклама
Гайич о Москве: «Один из лучших городов мира, нам с семьей все нравится. Здесь найдешь все необходимое, а из Бордо надо было ехать в другой город или даже страну»
1сегодня, 10:56
Пивоваров о словах Карпина про уход из «Динамо»: «Журналист задал провокационный вопрос, вы задаете такой же мне. Валерий Георгиевич отвечал, так как с уважением относится к прессе»
3сегодня, 10:29
КДК рассмотрит удаление Гайча в матче с «Ростовом» и скандирования фанатов «Спартака» в адрес судьи на игре с «Динамо»
13сегодня, 10:20
Рамос о карьере певца: «Надеюсь дать концерт на «Бернабеу» в будущем. Нужно действовать шаг за шагом»
1сегодня, 10:17