Титов о Хаджи: «Не стало самого светлого человека из моего прошлого и настоящего. Он говорил, что жил в настоящем «Спартаке»

Егор Титов назвал Александра Хаджи легендой «Спартака».

Экс-администратор красно-белых умер в возрасте 79 лет.

«Не стало самого светлого человека из моего прошлого и настоящего. Легенда, которую будут помнить всегда и только с позитивом. До последнего были с ним в переписке, жаловался на ноги, но голос был таким же бодрым и оптимистичным, как всегда. Вспоминал прошлое, смеялся и говорил, что он жил в настоящем «Спартаке». Мне повезло, что я тоже был в том «Спартаке» с прекрасными, воспитанными и преданными людьми.

Прости меня, Салих Лютфиевич, если чем-то обидел, но не смог извиниться. Наши разговоры останутся со мной, светлая тебе память! Для нашего поколения ты вечен!» – написал экс-капитан «Спартака ».