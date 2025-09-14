  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Игра «Спартака» — это хаос с хорошими футболистами на поле. Нет системы, все завязано на индивидуальных качествах». Кобелев о красно-белых
9

«Игра «Спартака» — это хаос с хорошими футболистами на поле. Нет системы, все завязано на индивидуальных качествах». Кобелев о красно-белых

Андрей Кобелев раскритиковал игру «Спартака» в матче РПЛ с «Динамо» (2:2).

— По игре красно-белых я вообще пришел к определенному выводу. Непонятно, в какой футбол они играют. Все завязано на индивидуальных качествах отдельных исполнителей. Командной игры я не вижу.

— Все завязано на действиях Барко?

— Барко обладает качествами, чтобы вести игру. Но он должен знать, куда, в каком направлении развивать атаки, куда отдавать передачи. Многое зависит от тех, кто находится без мяча, открывается.

— Это вы о ком?

— Да в том-то и дело, что нет системы. Посмотрите на открывания Маркиньоса. Он может открыться вперед, может — назад или в середину. Нет стратегии, тактики. Все как-то эпизодически. Поэтому и Барко блуждает по всему полю. Повторюсь, нет системы.

— Хаос?

— Да, игра «Спартака» — это хаос с хорошими футболистами на поле. Выходит на замену опытный Зобнин и выглядит увереннее тех, кто действует с первых минут, – сказал бывший тренер «Динамо».

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?5924 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoРоман Зобнин
logoпремьер-лига Россия
logoМаркиньос Коста
logoАндрей Кобелев
logoЭсекиэль Барко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзюба о лимите: «Когда нет еврокубков, должно играть больше россиян. У нас не везде иностранцы – топ-игроки. В каждой команде есть 2-3, но достаточно и пассажиров»
10627 августа, 05:10
«Барко бежит из России, Маркиньос на трибуне кайфует, Вендел машины в Бразилии покупает – на болельщиков им плевать. Противно эту «порнографию» смотреть». Стипиди о легионерах
736 августа, 13:28
Главные новости
Месси не реализовал пенальти паненкой в матче с «Шарлотт» при 0:0, «Интер Майами» проиграл 0:3
8сегодня, 01:47
МЛС. «Интер Майами» Месси проиграл крупно в гостях «Шарлотт», «Атланта» Миранчука уступила «Коламбус Крю», «Канзас-Сити» Шапи играет с «Реал Солт Лейк» на выезде
23сегодня, 01:44Live
«В Европе очень плохие настроения против России. С ней точно не готовы играть. После окончания СВО – примут обратно, но не сейчас». Петржела про отстранение РФ
126вчера, 21:51
«Ман Сити» – «Манчестер Юнайтед». Выберите победителя в нашем ТГ-боте
вчера, 23:00Тесты и игры
Вооруженные молотками грабители украли драгоценности жены Реднаппа из дома экс-тренера «Тоттенхэма». Харри сказал: «Полиция так и не нашла их»
8вчера, 21:48
Аморим о давлении на него и Гвардиолу: «Смешно сравнивать. Он может расслабиться, даже если перестанет выигрывать. Мне же приходится доказывать свою состоятельность каждый день»
11вчера, 21:47
Мареска о 2:2 с «Брентфордом»: «Челси» мог лучше контролировать концовку, но пропустил и потерял два очка. Понятно, что невозможно побеждать во всех играх»
9вчера, 21:38
Анчелотти о Мбаппе: «Его легко тренировать, он ничего не требовал, вел себя скромно. Килиан провел сезон на высочайшем уроне, а сейчас выступит еще лучше»
7вчера, 21:30
Врачи сборной Испании уверяют, что «Барса» не предупреждала их о дискомфорте у Ямаля. Флик говорил о недостаточной заботе об игроках
6вчера, 21:17
Дзюба про защитников «Краснодара»: «Не понимают, что русский дух не сломить. Все, что они делают, для меня не проблема»
42вчера, 21:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья Советов» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
8 минут назад
Первая лига. СКА примет «Челябинск», «Ротор» против «КАМАЗа», «Урал» и «Факел» проведут матчи в понедельник
5417 минут назад
Ковтун о 16-м месте «Торпедо»: «Нужно исправлять ситуацию и все делать пошагово»
127 минут назад
Ковач о 2:0: «Удаление у «Хайденхайма» сыграло «Боруссии» на руку. Забили голы в нужное время»
52 минуты назад
Слишкович об 1:3 с «Пари НН»: «Оренбург» сам забил себе три мяча и потерпел заслуженное поражение. Такая игра может случиться раз в год»
сегодня, 02:18
Заварзин о поведении Станковича: «В раздевалке он себе позволяет больше глупостей, чем публично, думаю. Это все от психологии и воспитания зависит»
сегодня, 02:00
Шпилевский о 3:1 с «Оренбургом»: «Лучшая игра «Пари НН» в сезоне. Заслуженная победа, но нельзя расслабляться»
3сегодня, 01:27
Бителло: «При Карпине «Динамо» гораздо лучше готово физически, чем раньше. Улучшения как в игре, так и в результатах придут»
2сегодня, 01:12
Конте после 3:1 с «Фиорентиной»: «Наполи» доминировал. Мы подписали Хейлунда из «МЮ» как замену Лукаку, у него огромный потенциал. Нам повезло с Мактоминеем, решили повторить этот трюк»
6вчера, 22:07
Симеоне о 2:0 с «Вильярреалом»: «Очень хорошая игра, я доволен. В 1-м тайме соперник мог доставить нам неприятности, но во 2-м «Атлетико» прибавил и приспособился»
вчера, 22:07