«Игра «Спартака» — это хаос с хорошими футболистами на поле. Нет системы, все завязано на индивидуальных качествах». Кобелев о красно-белых

Андрей Кобелев раскритиковал игру «Спартака» в матче РПЛ с «Динамо» (2:2).

— По игре красно-белых я вообще пришел к определенному выводу. Непонятно, в какой футбол они играют. Все завязано на индивидуальных качествах отдельных исполнителей. Командной игры я не вижу.

— Все завязано на действиях Барко?

— Барко обладает качествами, чтобы вести игру. Но он должен знать, куда, в каком направлении развивать атаки, куда отдавать передачи. Многое зависит от тех, кто находится без мяча, открывается.

— Это вы о ком?

— Да в том-то и дело, что нет системы. Посмотрите на открывания Маркиньоса . Он может открыться вперед, может — назад или в середину. Нет стратегии, тактики. Все как-то эпизодически. Поэтому и Барко блуждает по всему полю. Повторюсь, нет системы.

— Хаос?

— Да, игра «Спартака » — это хаос с хорошими футболистами на поле. Выходит на замену опытный Зобнин и выглядит увереннее тех, кто действует с первых минут, – сказал бывший тренер «Динамо».