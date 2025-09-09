«Палмейрасу» интересен Нино. За защитника «Зенита» готовы заплатить 7,84 млн евро (BolaVIP)

«Палмейрас» хочет подписать Нино Моту зимой.

По информации BolaVIP, защитника «Зенита » хочет видеть в команде президент бразильского клуба Лейла Перейра. Сообщается, что «Палмейрас » готов заплатить за Нино более 50 миллионов бразильских реалов (7,84 млн евро).

Минувшим летом интерес к Нино проявляли «Флуминенсе » и «Васко да Гама», но «Зенит» не согласился отпустить защитника.