  Соседи вратаря «Ман Сити» Беттинелли недовольны строительством парковки возле его особняка. Власти могут обязать футболиста снести постройку (The Sun)
Соседи вратаря «Ман Сити» Беттинелли недовольны строительством парковки возле его особняка. Власти могут обязать футболиста снести постройку (The Sun)

Вратарь «Ман Сити» Беттинелли поругался с соседями из-за строительства парковки.

Как сообщает The Sun, Беттинелли построил парковку на месте газона перед своим особняком в Кобхэме, чем вызвал недовольство соседей. Жители района считают постройку «визуально навязчивой», а также опасаются разрушения зеленого ландшафта местности.

Как отмечается в письменной жалобе, парковка возле дома Беттинелли «не соответствует принципам застройки участка». Кроме того, в письме отмечается, что на территории комплекса уже есть парковка, и в дополнительных парковочных местах нет необходимости. Кроме того, жители района считают, что действия футболиста «создают прецедент для удаления зеленых газонов возле других объектов недвижимости для дополнительных парковочных мест», что может привести к «кумулятивному разрушению характера комплекса и уличного ландшафта».

По словам Беттинелли, парковка находится на территории его собственности – кроме того, футболист подал заявку на ретроспективное разрешение на ее строительство.

Согласно документам, Беттинелли построил парковку возле своего дома в феврале. Как утверждается в заявлении консультанта голкипера «Манчестер Сити», проведенные работы «минимальны и не оказывают никакого влияния на окружающую недвижимость и уличный ландшафт района».

Ожидается, что муниципальные власти примут решение по заявке Беттинелли позднее в этом месяце. В случае отказа футболиста обяжут ликвидировать незаконную постройку.

The Sun
