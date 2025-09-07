Соседи вратаря «Ман Сити» Беттинелли недовольны строительством парковки возле его особняка. Власти могут обязать футболиста снести постройку (The Sun)

Вратарь «Ман Сити» Беттинелли поругался с соседями из-за строительства парковки.

Как сообщает The Sun, Беттинелли построил парковку на месте газона перед своим особняком в Кобхэме, чем вызвал недовольство соседей. Жители района считают постройку «визуально навязчивой», а также опасаются разрушения зеленого ландшафта местности.

Как отмечается в письменной жалобе, парковка возле дома Беттинелли «не соответствует принципам застройки участка». Кроме того, в письме отмечается, что на территории комплекса уже есть парковка, и в дополнительных парковочных местах нет необходимости. Кроме того, жители района считают, что действия футболиста «создают прецедент для удаления зеленых газонов возле других объектов недвижимости для дополнительных парковочных мест», что может привести к «кумулятивному разрушению характера комплекса и уличного ландшафта».

По словам Беттинелли, парковка находится на территории его собственности – кроме того, футболист подал заявку на ретроспективное разрешение на ее строительство.

Согласно документам, Беттинелли построил парковку возле своего дома в феврале. Как утверждается в заявлении консультанта голкипера «Манчестер Сити », проведенные работы «минимальны и не оказывают никакого влияния на окружающую недвижимость и уличный ландшафт района».

Ожидается, что муниципальные власти примут решение по заявке Беттинелли позднее в этом месяце. В случае отказа футболиста обяжут ликвидировать незаконную постройку.