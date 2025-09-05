Германия впервые в истории проиграла стартовый матч отбора на ЧМ. Команда уступила Словакии – 0:2
Сборная Германии впервые в истории проиграла стартовый матч в отборе на ЧМ.
Вчера немцы уступили сборной Словакии в гостях со счетом 0:2.
Германия также прервала беспроигрышную серию в гостевых отборочных матчах на чемпионат мира, которая насчитывала 51 матч (41 победа и 10 ничьих).
Следующую игру команда под руководством Юлиана Нагельсманна проведет 7 сентября дома против Северной Ирландии.
Нагельсманн о Германии: «Уже не можем играть только на 80% – заряженный соперник сразу показывает более качественный футбол. Не сможем добиться нужного настроя – придется сложно»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: OptaFranz
