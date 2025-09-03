Валерий Карпин: «Смолов хотел в «Динамо», но уже не хочет. Не знаю почему, у него спросите»
Валерий Карпин рассказал, что тренировка Федора Смолова с «Динамо» сорвалась.
Ранее бывший форвард «Краснодара» сообщил, что попросил «Динамо» потренироваться с командой и ждет одобрение Карпина. Он хочет подготовиться к игре за медийный клуб «БроукБойз» против «Леон Сатурн» в Фонбет Кубке России, который пройдет 11 сентября.
– Вы вызывали Кузяева раньше всегда, общаетесь с ним сейчас?
– Нет. В «Динамо» его тоже не рассматривали.
– Смолов говорил, что хочет к вам на тренировку. Это в «Динамо» или в сборной?
– Смолов хотел в «Динамо», но уже не хочет. Не знаю почему. У него спросите, – сказал главный тренер сборной России и «Динамо» Карпин.
