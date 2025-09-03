Валерий Карпин: «Смолов хотел в «Динамо», но уже не хочет. Не знаю почему, у него спросите»

Валерий Карпин рассказал, что тренировка Федора Смолова с «Динамо» сорвалась.

Ранее бывший форвард «Краснодара» сообщил , что попросил «Динамо» потренироваться с командой и ждет одобрение Карпина . Он хочет подготовиться к игре за медийный клуб «БроукБойз » против «Леон Сатурн » в Фонбет Кубке России, который пройдет 11 сентября.

– Вы вызывали Кузяева раньше всегда, общаетесь с ним сейчас?

– Нет. В «Динамо» его тоже не рассматривали.

– Смолов говорил, что хочет к вам на тренировку. Это в «Динамо» или в сборной?

– Смолов хотел в «Динамо», но уже не хочет. Не знаю почему. У него спросите, – сказал главный тренер сборной России и «Динамо » Карпин.

