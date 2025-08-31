Игрок «Ленинградца» Николаев забил «Динамо-2» в девятку почти с угла штрафной. Он отпраздновал гол в стиле ползущего червяка

Сергей Николаев забил красивый гол в Leon Второй лиге А.

22-летний полузащитник «Ленинградца» отличился в матче против «Динамо-2» (0:3). На 30-й минуте встречи Николаев забил второй гол команды, ударив почти с края штрафной в девятку. Футболист отпраздновал мяч, изобразив ползущего червяка.

После семи туров «Золота» Второй лиги А «Ленинградец» идет на 7-м месте в таблице, «Динамо-2» находится на 9-й строчке. В следующем матче клуб из Ленинградской области 6 сентября примет «Волгарь», московская команда в тот же день сыграет дома с «Велесом».